ВТБ: Рынок сбережений достигнет 60 трлн рублей через полгода

Posted 29 января, 06:00
Published 29 января, 06:00
Modified 29 января, 11:29
Updated 29 января, 11:29
По его прогнозам, уже по итогам первого полугодия 2025 года объем депозитов достигнет отметки в 60 триллионов рублей. По итогам текущего года рынок вырастет на 21% и превысит 68 триллионов. Согласно оценке ВТБ, драйвером роста останутся рублевые вклады.
Горшков отметил, что в этом году финансовый рынок будет ориентироваться на вкладчиков, добавив, что многие россияне продолжают копить на крупные покупки с помощью депозитов и накопительных счетов, база роста которых в этом году будет заметно выше. Это будет обеспечено высокими процентами, выплаченными по истечении срока депозитов, которые были открыты зимой при наиболее высоких ставках. Ожидается, что в этом году рекордный результат 2024 года вновь будет достигнут, и россияне заработают на вкладах около 9 триллионов рублей.
Также, по словам заместителя президента — председателя правления ВТБ, в течение первого полугодия уровень ключевой ставки будет экстравысоким. Это позволит обеспечить большую доходность накопительных продуктов. Средний уровень по вкладам — 19–20% годовых, по маркетинговым предложениям — 22–23% годовых.
Аналитики ВТБ придерживаются мнения, что Центробанк не будет снижать ключевую ставку до тех пор, пока не будет существенного замедления инфляции. Однако некоторая коррекция, исходя из решений Центробанка, все же возможна. Пик ставок пройдет этой зимой. Во втором полугодии тренды могут смениться, и в условиях уменьшения ставок средства со вкладов будут перетекать на накопительные счета.
Именно этот фактор будет определяющим на рынке сбережений в текущем году. В данный момент рынок ориентирован на сроки до года. Согласно оценке аналитиков ВТБ, доля такого привлечения с сентября 2024 года выросла на 3 п. п. Данные вклады составляют около 94% всех рублевых вкладов.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ также рассказал, что средняя максимальная ставка привлечения в прошлом году у основных игроков на рынке достигла 22,8% годовых и к концу года, на фоне сохранения ключевой ставки на прежнем уровне, была уменьшена до 21,7%. Однако даже сейчас на рынке сохраняется уникальная ситуация, когда ставка по депозитам превышает ключевую ставку.
Также, по информации Георгия Горшкова, более 750 тысяч клиентов банка переоткрыли вклады на пике ставок в декабре прошлого года. В этом месяце портфель классических розничных сбережений банка вырос на рекордные 895 миллиардов рублей.
Количество депозитов в декабре, по сравнению с ноябрем, выросло на 20%. Всего в 2024 году в ВТБ было открыто более 7,3 миллиона вкладов, что превышает показатели 2023 года в полтора раза. По итогам текущего года количество вкладчиков в ВТБ достигнет 9 миллионов человек.