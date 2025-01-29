ВТБ: Рынок сбережений достигнет 60 трлн рублей через полгода

Горшков отметил, что в этом году финансовый рынок будет ориентироваться на вкладчиков, добавив, что многие россияне продолжают копить на крупные покупки с помощью депозитов и накопительных счетов, база роста которых в этом году будет заметно выше. Это будет обеспечено высокими процентами, выплаченными по истечении срока депозитов, которые были открыты зимой при наиболее высоких ставках. Ожидается, что в этом году рекордный результат 2024 года вновь будет достигнут, и россияне заработают на вкладах около 9 триллионов рублей.