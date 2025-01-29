Виталий Хоценко посетил омский завод «Электроточприбор» и оценил новейшие технологии

Posted 29 января, 07:16
Published 29 января, 07:16
Modified 29 января, 07:18
Updated 29 января, 07:18
Виталий Хоценко побывал на омском заводе «Электроточприбор», где выпускают измерительные приборы, газоаналитическое оборудование и светотехнику. Губернатору показали современные разработки, которые помогают повышать безопасность в горнодобывающей промышленности.
Во время экскурсии Хоценко посетил конструкторское бюро, где создают и совершенствуют новые устройства. Недавно здесь начали выпускать уникальные светильники, которые одновременно работают как видеорегистратор и сигнализатор метана. Также губернатору показали новый газоанализатор «Спутник-2», который оснащен шестью датчиками. Они реагируют на опасные газы и сразу же подают световой, звуковой и вибросигнал.
Глава региона также посмотрел, как устроен производственный процесс. Завод работает по конвейерному принципу. Предприятие постоянно совершенствует технологии и внедряет современные методы работы. Особое внимание уделяют сотрудникам, которые вернулись после службы в зоне СВО — для них сохраняют рабочие места.
«Предприятие с богатой промышленной историей занимается производством инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Посмотрели цеха, пообщались с руководством и сотрудниками», — отметил Виталий Хоценко.
Подводя итоги визита, Виталий Хоценко отметил, что завод не только развивается, но и заботится о своих сотрудниках.