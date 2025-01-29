Виталий Хоценко посетил омский завод «Электроточприбор» и оценил новейшие технологии

Во время экскурсии Хоценко посетил конструкторское бюро, где создают и совершенствуют новые устройства. Недавно здесь начали выпускать уникальные светильники, которые одновременно работают как видеорегистратор и сигнализатор метана. Также губернатору показали новый газоанализатор «Спутник-2», который оснащен шестью датчиками. Они реагируют на опасные газы и сразу же подают световой, звуковой и вибросигнал.