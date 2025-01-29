gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 06:27

Published 29 января, 06:27

Modified 29 января, 06:29

Updated 29 января, 06:29

В омской школе после жалоб на грязную посуду нашли кишечную инфекцию

В омской школе после жалоб на грязную посуду нашли кишечную инфекцию

29 января 2025, 06:27
Фото: 1MI.
В мэрии сообщили, что в школе № 32 на проспекте Мира в январе зафиксировали случай кишечной инфекции. В учебном заведении был объявлен карантин.

В омской школе № 32, где родители жаловались на качество питания и грязную посуду, в январе был зафиксирован один случай кишечной инфекции. Но причины возникновения болезни не известны. Школа с 13 по 19 января была закрыта на карантин. Об этом Городу55 сообщили в администрации Омска.

«Департаментом образования указано директору учреждения на необходимость усилить контроль за качеством оказания услуги со стороны поставщика питания, в том числе и за процессом приготовления пищи. За процессом приготовления пищи наблюдают как организаторы питания, так и представители общешкольного родительского комитета», — рассказали в мэрии.

О проблемах в школьной столовой Городу55 сообщили родители учеников младших классов. Вчера, 28 января, несколько детей ушли на больничный из-за кишечного расстройства. После публикации информации в омском Роспотребнадзоре начали проверку.

«Дети не доедают, посуда грязная»: омичи рассказали об ужасном питании в школе
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Школа#Департамент образования#Карантин#Питание#Контроль качества
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика