В омской школе после жалоб на грязную посуду нашли кишечную инфекцию

Posted 29 января, 06:27
Published 29 января, 06:27
Modified 29 января, 06:29
Updated 29 января, 06:29
В омской школе № 32, где родители жаловались на качество питания и грязную посуду, в январе был зафиксирован один случай кишечной инфекции. Но причины возникновения болезни не известны. Школа с 13 по 19 января была закрыта на карантин. Об этом Городу55 сообщили в администрации Омска.
«Департаментом образования указано директору учреждения на необходимость усилить контроль за качеством оказания услуги со стороны поставщика питания, в том числе и за процессом приготовления пищи. За процессом приготовления пищи наблюдают как организаторы питания, так и представители общешкольного родительского комитета», — рассказали в мэрии.
О проблемах в школьной столовой Городу55 сообщили родители учеников младших классов. Вчера, 28 января, несколько детей ушли на больничный из-за кишечного расстройства. После публикации информации в омском Роспотребнадзоре начали проверку.