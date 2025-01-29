В омской школе после жалоб на грязную посуду нашли кишечную инфекцию

В омской школе № 32, где родители жаловались на качество питания и грязную посуду, в январе был зафиксирован один случай кишечной инфекции. Но причины возникновения болезни не известны. Школа с 13 по 19 января была закрыта на карантин. Об этом Городу55 сообщили в администрации Омска.