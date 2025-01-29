gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 08:25

Published 29 января, 08:25

Modified 29 января, 15:26

Updated 29 января, 15:26

Четыре семьи из Омской области стали родителями 11-го ребенка в 2024 году

11 ребенок подряд появился в четырех омских семьях в 2024 году

29 января 2025, 08:25
Фото: 1MI. Четыре семьи из Омской области стали родителями 11-го ребенка в 2024 году
За 2024 год в регионе родилось около 14 тысяч детей.

Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко подвела итоги работы за 2024 год. За этот период было зарегистрировано 64 442 акта гражданского состояния, в том числе 14 590 актов о рождении.

Демографическая статистика

В 2024 году в регионе родилось 7 179 мальчиков и 6 951 девочка. Больше всего малышей появилось в Омском районе, что соответствует аналогичным показателям 2023 года. Больше всего детей родилось в июле, августе и октябре.

Демографическая статистика в Омской области за 2024 год
Демографическая статистика в Омской области за 2024 год. Фото: ChatGPT

Первенцы и многодетные семьи

  • Первенцы: 5 347 детей, доля первенцев составила 38% от всех зарегистрированных рождений;
  • Второй ребенок: 4 435 детей;
  • Многодетные семьи: 2 586 детей;
  • Четвертый малыш: 1 759 детей.

Кроме того, в некоторых семьях появился десятый и даже одиннадцатый ребенок. Так, десятые дети родились в Исилькульском, Называевском и Черлакском районах, а одиннадцатые — в Исилькульском, Калачинском, Кормиловском и Любинском районах.

Многоплодные роды

  • Двойняшки: 144 случая;
  • Тройняшки: 2 случая (в Октябрьском районе Омска и Исилькульском районе).

Напомним, ранее Город55 писал, что в Омской области родилась «галактическая принцесса»

Принцесса из далекой галактики: в Омской области родилась девочка с уникальным именем
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Многодетные семьи#Роды#ЗАГС#Рождение#Тройняшки#Двойняшки#Многоплодные роды#Демографическая статистика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика