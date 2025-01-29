11 ребенок подряд появился в четырех омских семьях в 2024 году

Posted 29 января, 08:25
Published 29 января, 08:25
Modified 29 января, 15:26
Updated 29 января, 15:26
Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко подвела итоги работы за 2024 год. За этот период было зарегистрировано 64 442 акта гражданского состояния, в том числе 14 590 актов о рождении.
Демографическая статистика
В 2024 году в регионе родилось 7 179 мальчиков и 6 951 девочка. Больше всего малышей появилось в Омском районе, что соответствует аналогичным показателям 2023 года. Больше всего детей родилось в июле, августе и октябре.
Первенцы и многодетные семьи
Кроме того, в некоторых семьях появился десятый и даже одиннадцатый ребенок. Так, десятые дети родились в Исилькульском, Называевском и Черлакском районах, а одиннадцатые — в Исилькульском, Калачинском, Кормиловском и Любинском районах.
Многоплодные роды
Напомним, ранее Город55 писал, что в Омской области родилась «галактическая принцесса»