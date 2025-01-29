gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 02:39

Published 29 января, 02:39

Modified 29 января, 04:27

Updated 29 января, 04:27

Число заболевших COVID-19 снизилось, но рост отмечен в 14 регионах

В Омской области уменьшилось число госпитализаций из-за коронавируса

29 января 2025, 02:39
Фото: 1MI. Число заболевших COVID-19 снизилось, но рост отмечен в 14 регионах
За неделю в регионе обошлось без смертей.

Согласно данным федерального оперативного штаба, с 20 по 26 января в стране было госпитализировано 1 075 человек, что на 4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Однако в 31 регионе России число госпитализаций выросло, причем в 20 из них — выше среднего показателя по стране. За этот период выздоровело 30 459 человек, что на 7,5% меньше, чем неделей ранее.

Заболеваемость коронавирусом снизилась: за неделю на 100 тысяч населения пришлось 5,62 новых случаев, что на 14,8 ниже, чем в предыдущие семь дней. Тем не менее в 20 регионах страны, включая 9 субъектов с наиболее высоким ростом, количество заболевших увеличилось. Умер за неделю 21 человек.

Данные по Сибирскому федеральному округу
Данные по Сибирскому федеральному округу. Фото: Федеральный оперативный штаб

Сибирский федеральный округ:

  • Госпитализировано — 115 человек;
  • Выздоровело — 935;
  • Выявлено — 639 новых случаев;
  • Скончались — 1 человек (в Кемеровской области);
  • Больше всего заболевших — в Красноярском крае.

Омская область:

  • Госпитализировано — 11 человек;
  • Выздоровело — 69;
  • Выявлено — 45 новых случаев;
  • Без смертей.

Москва (традиционно лидер по числу заболевших):

  • Госпитализировано — 79 человек;
  • Выздоровело — 1 401;
  • Выявлено — 1 241 новых случая;
  • Без смертей

Чеченская Республика (наименьшие показатели):

  • Выздоровело — 2 человека;

Напомним, ранее Город55 писал, что из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс был приостановлен в 20 классах 16 школ.

За выходные резко выросло число омских школьников, ушедших на карантин из-за ОРВИ
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#ОРВИ#Госпитализация#Заболеваемость#Выздоровление#Образовательный процесс#Сибирский федеральный округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика