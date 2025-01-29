В Омской области уменьшилось число госпитализаций из-за коронавируса

Согласно данным федерального оперативного штаба, с 20 по 26 января в стране было госпитализировано 1 075 человек, что на 4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Однако в 31 регионе России число госпитализаций выросло, причем в 20 из них — выше среднего показателя по стране. За этот период выздоровело 30 459 человек, что на 7,5% меньше, чем неделей ранее.