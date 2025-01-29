В Омской области уменьшилось число госпитализаций из-за коронавируса

Posted 29 января, 02:39
Published 29 января, 02:39
Modified 29 января, 04:27
Updated 29 января, 04:27
Согласно данным федерального оперативного штаба, с 20 по 26 января в стране было госпитализировано 1 075 человек, что на 4% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Однако в 31 регионе России число госпитализаций выросло, причем в 20 из них — выше среднего показателя по стране. За этот период выздоровело 30 459 человек, что на 7,5% меньше, чем неделей ранее.
Заболеваемость коронавирусом снизилась: за неделю на 100 тысяч населения пришлось 5,62 новых случаев, что на 14,8 ниже, чем в предыдущие семь дней. Тем не менее в 20 регионах страны, включая 9 субъектов с наиболее высоким ростом, количество заболевших увеличилось. Умер за неделю 21 человек.
Сибирский федеральный округ:
Омская область:
Москва (традиционно лидер по числу заболевших):
Чеченская Республика (наименьшие показатели):
Напомним, ранее Город55 писал, что из-за роста заболеваемости ОРВИ образовательный процесс был приостановлен в 20 классах 16 школ.