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Posted 29 января, 11:01

Published 29 января, 11:01

Modified 29 января, 11:07

Updated 29 января, 11:07

В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за миграции косуль

В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за миграции косуль

29 января 2025, 11:01
Фото: 1MI.
Режим действовал еще с прошлой зимы.

В Омской области отменили режим повышенной готовности, введенный в конце декабря 2023 года из-за активной миграции сибирских косуль. Напомним, он действовал в городе, в Азовском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском и Омском районах. Из-за активного перемещения косуль власти опасались возможных чрезвычайных ситуаций.

Соответствующий документ появился на сайте правовой информации во вторник, 28 января. Распоряжение подписано губернатором региона Виталием Хоценко.

«Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области, введенный распоряжением губернатора Омской области от 29 декабря 2029 года», — говорится в тексте документа.

Ранее мы писали, что губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне подписал распоряжение о награждении знаком отличия «За служение Омской области» I степени. Эту награду получит федеральный министр просвещения Сергей Кравцов. Напомним, что 28 января он с рабочим визитом прибыл в Омск.

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#Ольга Скворцова#Общество#Омская область#Режим повышенной готовности#Виталий Хоценко#Косули#Чрезвычайные ситуации
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