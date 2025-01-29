В Омской области отменили режим повышенной готовности из-за миграции косуль

Ранее мы писали, что губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне подписал распоряжение о награждении знаком отличия «За служение Омской области» I степени. Эту награду получит федеральный министр просвещения Сергей Кравцов. Напомним, что 28 января он с рабочим визитом прибыл в Омск.