В омском МЧС показали кадры тушения загоревшегося автобуса на Новокирпичной

Posted 29 января, 06:18
Published 29 января, 06:18
Modified 29 января, 06:20
Updated 29 января, 06:20
Пресс-служба регионального МЧС поделилась эффектными кадрами тушения утреннего пожара на улице Новокирпичная, возле остановки «Поселок Южный». Здесь, напомним, загорелся пассажирский автобус №64, в котором в этот момент находилось шесть пассажиров. Открытое горение, по информации МЧС, смогли ликвидировать в 09.21.
Само возгорание началось с моторного отсека. Происшествие повлияло на работу троллейбусов №8 и №15: для них пришлось временно изменить конечную остановку. Прокуратурой уже организована проверка. А мэр Омска сообщил, что транспортное средство было застраховано. Окончательные причины происшествия предстоит установить после проведения экспертиз.