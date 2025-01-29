В омском МЧС показали кадры тушения загоревшегося автобуса на Новокирпичной

Само возгорание началось с моторного отсека. Происшествие повлияло на работу троллейбусов №8 и №15: для них пришлось временно изменить конечную остановку. Прокуратурой уже организована проверка. А мэр Омска сообщил, что транспортное средство было застраховано. Окончательные причины происшествия предстоит установить после проведения экспертиз.