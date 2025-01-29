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Posted 29 января, 06:18

Published 29 января, 06:18

Modified 29 января, 06:20

Updated 29 января, 06:20

В омском МЧС показали кадры тушения загоревшегося автобуса на Новокирпичной

В омском МЧС показали кадры тушения загоревшегося автобуса на Новокирпичной

29 января 2025, 06:18
Пожар случился в районе остановки «Поселок Южный». Ликвидировать открытый огонь смогли в районе 9 часов утра.

Пресс-служба регионального МЧС поделилась эффектными кадрами тушения утреннего пожара на улице Новокирпичная, возле остановки «Поселок Южный». Здесь, напомним, загорелся пассажирский автобус №64, в котором в этот момент находилось шесть пассажиров. Открытое горение, по информации МЧС, смогли ликвидировать в 09.21.

Кадры тушения пожара на Новокирпичной
Кадры тушения пожара на Новокирпичной
Кадры тушения пожара на Новокирпичной. Фото: МЧС Омской области

Само возгорание началось с моторного отсека. Происшествие повлияло на работу троллейбусов №8 и №15: для них пришлось временно изменить конечную остановку. Прокуратурой уже организована проверка. А мэр Омска сообщил, что транспортное средство было застраховано. Окончательные причины происшествия предстоит установить после проведения экспертиз.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Общественный транспорт#Автобус#Пожары#Новости
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