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Posted 29 января, 07:17

Published 29 января, 07:17

Modified 29 января, 07:19

Updated 29 января, 07:19

В школьной программе появился предмет «Духовно-нравственная культура России»

В омских школах начнут преподавать «Духовно-нравственную культуру России»

29 января 2025, 07:17
Фото: 1MI.

В школьной программе появился предмет «Духовно-нравственная культура России»

Изменение в учебной программе для всей страны анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава федерального Министерства просвещения Сергей Кравцов, выступая на XXXIII Международных Рождественских образовательных чтениях, сделал важное заявление, касающееся программы общеобразовательных школ. По словам министра, с 1 сентября 2026 года ученики будут изучать новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».

«Задача предмета — традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий, в том числе на примерах жизни великих людей нашего Отечества», — уточнили в пресс-службе министерства образования Омской области.

Кравцов в своем выступлении подчеркнул, что взаимодействие системы образования и православной церкви будет продолжаться: светские и церковные структуры будут вместе готовить разного рода программы и социальные проекты.

Стоит отметить, что сейчас в школьной программе есть предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», который изучают в 5-6-х классах. Год назад Минпросвещения решило присоединить предмет к курсу «История родного края», что вызвало возражения православной церкви. Теперь это решение пересмотрели.

Напомним: теме «традиционных ценностей» и «патриотического воспитания» в последнее время уделяют особое внимание на всех уровнях власти. Так, при губернаторе Омской области Виталии Хоценко в 2024 году заработал Совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, при мэрии уже в текущем году был создан «Городской патриотический центр».

Хоценко провел в Омске первое заседание Совета по сохранению нравственных ценностей
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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Сергей Кравцов#Школьная программа
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