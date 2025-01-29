В омских школах начнут преподавать «Духовно-нравственную культуру России»

Напомним: теме «традиционных ценностей» и «патриотического воспитания» в последнее время уделяют особое внимание на всех уровнях власти. Так, при губернаторе Омской области Виталии Хоценко в 2024 году заработал Совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, при мэрии уже в текущем году был создан «Городской патриотический центр».