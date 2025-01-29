В омских школах начнут преподавать «Духовно-нравственную культуру России»

Posted 29 января, 07:17
Published 29 января, 07:17
Modified 29 января, 07:19
Updated 29 января, 07:19
Глава федерального Министерства просвещения Сергей Кравцов, выступая на XXXIII Международных Рождественских образовательных чтениях, сделал важное заявление, касающееся программы общеобразовательных школ. По словам министра, с 1 сентября 2026 года ученики будут изучать новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».
«Задача предмета — традиционные общечеловеческие ценности, заложенные в основу всех религий, в том числе на примерах жизни великих людей нашего Отечества», — уточнили в пресс-службе министерства образования Омской области.
Кравцов в своем выступлении подчеркнул, что взаимодействие системы образования и православной церкви будет продолжаться: светские и церковные структуры будут вместе готовить разного рода программы и социальные проекты.
Стоит отметить, что сейчас в школьной программе есть предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», который изучают в 5-6-х классах. Год назад Минпросвещения решило присоединить предмет к курсу «История родного края», что вызвало возражения православной церкви. Теперь это решение пересмотрели.
Напомним: теме «традиционных ценностей» и «патриотического воспитания» в последнее время уделяют особое внимание на всех уровнях власти. Так, при губернаторе Омской области Виталии Хоценко в 2024 году заработал Совет по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, при мэрии уже в текущем году был создан «Городской патриотический центр».