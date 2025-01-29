В Омске в районе Московки загорелся пассажирский автобус

МЧС Омской области сообщает, что на Новокирпичной улице загорелся пассажирский автобус. В связи с происшествием в районе остановки «Поселок Южный» была временно перекрыта дорога для всех видов транспорта. Сообщение о возгорании моторного отсека в автобусе марки НЕФАЗ, который следовал по маршруту № 64, поступило в 09:02.