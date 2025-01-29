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Posted 29 января, 04:06

Published 29 января, 04:06

Modified 29 января, 04:08

Updated 29 января, 04:08

В Омске в районе Московки загорелся пассажирский автобус

В Омске в районе Московки загорелся пассажирский автобус

29 января 2025, 04:06
Фото: 1MI.
Движение транспорта остановлено.

МЧС Омской области сообщает, что на Новокирпичной улице загорелся пассажирский автобус. В связи с происшествием в районе остановки «Поселок Южный» была временно перекрыта дорога для всех видов транспорта. Сообщение о возгорании моторного отсека в автобусе марки НЕФАЗ, который следовал по маршруту № 64, поступило в 09:02.

Из-за высокой температуры, распространявшейся от огня, произошли повреждения креплений, обрыв троллейбусной контактной сети, а также сработало автоматическое аварийное отключение питания.

Автобус загорелся на Московке
Автобус загорелся на Московке. Фото: Телеграм-канал «Омский форум»

О пострадавших не сообщается. Водитель автобуса оперативно эвакуировал пассажиров и вызвал пожарную службу. Известно, что мужчина до прибытия сотрудников МЧС использовал огнетушитель для устранения открытого горения. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы МЧС и МВД. Причины случившегося и сумма ущерба будут установлены в ходе проверки. Напомним, ранее Город55 писал, что у омской «Меги» столкнулись два пассажирских автобуса.

«Психанули и не поделили дорогу»: у омской «Меги» столкнулись два автобуса
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#Риана Дязанцева#Происшествия#Транспорт#Омск#Автобус#Эвакуация#Движение#Оперативные службы
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