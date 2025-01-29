В Омске в районе Московки загорелся пассажирский автобус

Posted 29 января, 04:06
Published 29 января, 04:06
Modified 29 января, 04:08
Updated 29 января, 04:08
МЧС Омской области сообщает, что на Новокирпичной улице загорелся пассажирский автобус. В связи с происшествием в районе остановки «Поселок Южный» была временно перекрыта дорога для всех видов транспорта. Сообщение о возгорании моторного отсека в автобусе марки НЕФАЗ, который следовал по маршруту № 64, поступило в 09:02.
Из-за высокой температуры, распространявшейся от огня, произошли повреждения креплений, обрыв троллейбусной контактной сети, а также сработало автоматическое аварийное отключение питания.
О пострадавших не сообщается. Водитель автобуса оперативно эвакуировал пассажиров и вызвал пожарную службу. Известно, что мужчина до прибытия сотрудников МЧС использовал огнетушитель для устранения открытого горения. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы МЧС и МВД. Причины случившегося и сумма ущерба будут установлены в ходе проверки. Напомним, ранее Город55 писал, что у омской «Меги» столкнулись два пассажирских автобуса.