В Омске ищут автобусы для эвакуации населения

Posted 29 января, 05:41
Published 29 января, 05:41
Modified 29 января, 05:43
Updated 29 января, 05:43
Мэрия Омска ищет подрядчика, который займется перевозкой людей в случае эвакуации. Заявка появилась 28 января на сайте госзакупок. Предложения от исполнителей принимают до 4 февраля. Максимальная цена контракта составляет 273 тысячи рублей.
Контракт заключат до 30 декабря 2025 года. Подрядчик должен будет в течение действия договора быть готовым подать автобусы в нужное место по звонку.
«При подаче заявки исполнителю сообщается место и время прибытия автобуса. Автобусы должны быть поданы по звонку оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города Омска в течение одного часа, при наличии соответствующих дорожных условий, автобусы в любое время суток прибывают в установленное заказчиком место», — говорится в документах.
У подрядчика должны быть в наличии автобусы вместимостью более 20 человек и более 46 человек.
Ранее Город55 сообщал, когда в Омске будут проверять сирены. Масштабные тесты запланированы на весну и осень.