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Posted 29 января, 05:41

Published 29 января, 05:41

Modified 29 января, 05:43

Updated 29 января, 05:43

В Омске ищут автобусы для эвакуации населения

В Омске ищут автобусы для эвакуации населения

29 января 2025, 05:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
Мэрия объявила торги на поиск подрядчика, который займется эвакуацией населения.

Мэрия Омска ищет подрядчика, который займется перевозкой людей в случае эвакуации. Заявка появилась 28 января на сайте госзакупок. Предложения от исполнителей принимают до 4 февраля. Максимальная цена контракта составляет 273 тысячи рублей.

Контракт заключат до 30 декабря 2025 года. Подрядчик должен будет в течение действия договора быть готовым подать автобусы в нужное место по звонку.

«При подаче заявки исполнителю сообщается место и время прибытия автобуса. Автобусы должны быть поданы по звонку оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы города Омска в течение одного часа, при наличии соответствующих дорожных условий, автобусы в любое время суток прибывают в установленное заказчиком место», — говорится в документах.

У подрядчика должны быть в наличии автобусы вместимостью более 20 человек и более 46 человек.

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#Евгений Игишев#Омск#Эвакуация#Подрядчик#Госзакупки#Автобусы#Город55#Диспетчерская служба
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