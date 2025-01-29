«В группах по 50 детей»: омичи бьют тревогу из-за коммунальной аварии в детском саду

Отметим, что на прошлой неделе также не обошлось без отключения отопления. Аварии происходили два дня подряд — 22 и 23 января. А накануне на проспекте Мира, 100а произошло серьезное повреждение на тепловых сетях. На остановке «Весна» в районе Нефтяников произошел сильнейший порыв горячей воды, в результате которого весь перекресток оказался покрыт густым паром. О сроках устранения аварии читайте в нашем материале по ссылке ниже.