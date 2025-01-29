«В группах по 50 детей»: омичи бьют тревогу из-за коммунальной аварии в детском саду

Posted 29 января, 09:37
Published 29 января, 09:37
Modified 29 января, 09:47
Updated 29 января, 09:47
Город55 обратил внимание на жалобы омичей в социальных сетях на ситуацию, сложившуюся в детском саду №236, что в Октябрьском округе. По словам горожан, во втором корпусе дошкольного учреждения произошла авария на теплосети, из-за чего в группах образовалась сырость. Из-за этого один корпус яслей закрыли, после чего, как сообщают омичи, в группах получилось по 50 детей.
«С открытием корпусов после летнего ремонта каждый раз какие-то проблемы, а теперь еще и среди учебного года! Убедительно просим оказать максимальное содействие в скорейшем открытии второго корпуса! Просто хочется, чтобы дети ходили нормально в тот сад, который получили по путевке, без всяких закрытий, проблем, скитаний туда-сюда», — написала омичка в паблике «Омск ВК» соцсети «ВКонтакте».
В АО «Тепловая компания» сообщили, что выполнение всех ремонтных работ запланировано на текущей неделе.
«При наличии технической возможности данные работы будут выполнены в более ранние сроки», — добавили Городу55 в мэрии.
Отметим, что на прошлой неделе также не обошлось без отключения отопления. Аварии происходили два дня подряд — 22 и 23 января. А накануне на проспекте Мира, 100а произошло серьезное повреждение на тепловых сетях. На остановке «Весна» в районе Нефтяников произошел сильнейший порыв горячей воды, в результате которого весь перекресток оказался покрыт густым паром. О сроках устранения аварии читайте в нашем материале по ссылке ниже.