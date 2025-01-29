Министр просвещения Кравцов озвучил, когда в Омске начнут строить президентский лицей

Предполагается, что работать в такой школе будут лучшие учителя региона — отбор кадров в образовательное учреждение будет осуществляться по конкурсу. Рядом с такой школой, как правило, располагается пансионат (общежитие), в котором могут жить ученики, ведь на обучение в образовательное учреждение собирают лучших школьников всего региона. Место под школу окончательно не определено.



Ранее мы писали, что накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о награждении знаком отличия «За служение Омской области» I степени. Эту награду получит федеральный министр просвещения Сергей Кравцов.