Министр просвещения Кравцов озвучил, когда в Омске начнут строить президентский лицей

Posted 29 января, 11:26
Published 29 января, 11:26
Modified 29 января, 12:20
Updated 29 января, 12:20
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил Омскую область с рабочим визитом. Вместе с Виталием Хоценко он осмотрел образовательные организации региона, а также предполагаемые площадки для строительства флагманской школы для всего Сибирского федерального округа.
Сергей Кравцов сообщил, что по поручению президента строительство школы начнется в 2027 году.
«С этого года по поручению Президента России в программу капитального ремонта включаются детские сады и колледжи. Мы будем дальше поддерживать регион по всем ключевым направлениям», — добавил Кравцов.
Напомним, что во всех федеральных округах до 2030 года будет построено 12 президентских лицеев.
Чем отличается флагманская школа от обычной
Обучать детей во флагманских школах планируют по нескольким профилям: по физико-математическому, естественно-научному, социально-гуманитарному. Учреждения обещают «оснастить передовыми технологиями», также там собираются использовать современные методики преподавания.
Предполагается, что работать в такой школе будут лучшие учителя региона — отбор кадров в образовательное учреждение будет осуществляться по конкурсу. Рядом с такой школой, как правило, располагается пансионат (общежитие), в котором могут жить ученики, ведь на обучение в образовательное учреждение собирают лучших школьников всего региона. Место под школу окончательно не определено.
Ранее мы писали, что накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о награждении знаком отличия «За служение Омской области» I степени. Эту награду получит федеральный министр просвещения Сергей Кравцов.