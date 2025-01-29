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Posted 29 января, 09:09

Published 29 января, 09:09

Modified 29 января, 15:28

Updated 29 января, 15:28

Какие имена выбирали для новорожденных в Омской области в 2024 году

Спустилась с Олимпа: в Омской области родилась девочка с необычным именем

29 января 2025, 09:09
Фото: 1MI. Какие имена выбирали для новорожденных в Омской области в 2024 году

В Омской области девочке дали очень красивое и редкое имя

В Омской области родители по-прежнему выбирают как классические имена, так и уникальные и редкие варианты, стремясь подчеркнуть индивидуальность своих детей.

Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко рассказала, какие имена родители чаще всего давали своим детям в 2024 году.

Будущие мамы и папы всегда подходят к выбору имени очень внимательно: кто-то предпочитает классические и популярные варианты, а кто-то хочет, чтобы имя ребенка было редким и необычным.

В 2024 году лидерами среди мальчиков стали:

  • Михаил;
  • Александр;
  • Артем;
  • Максим;
  • Матвей.

Среди девочек:

  • София;
  • Анна;
  • Ева;
  • Мария;
  • Варвара.

Некоторые родители хотят, чтобы имя их ребенка было особенным. Так, в 2024 году 13 мальчиков и 3 девочки получили двойные имена.

Родители также выбирали редкие и необычные имена:

  • Весения, Олимпия, Юнона — красивые и звучные женские имена.
  • Одиссей, Соломон — редкие имена с древними корнями.
  • Эрик, Мэри, Ионна — встречаются гораздо реже.

Так, например, имя Олимпия имеет греческое происхождение и связано с горой Олимп, которая в древней греческой мифологии считалась домом богов. Необычное имя может быть истолковано как «принадлежащая Олимпу», «рожденная на Олимпе» или «богоподобная».

Сохраняется и традиция называть детей именами, которые оканчиваются на «-слав» (например, Ярослав). Некоторые выбирают для своих детей иностранные имена: Генри, Белла. Альберт, Джулия.

Ранее Город55 писал, что в Омской области в иностранных семьях родилось 375 детей.

Дети без границ: в Омской области родилось 377 малышей у иностранных пар
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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Имя#2024#Классические имена
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