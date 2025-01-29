Спустилась с Олимпа: в Омской области родилась девочка с необычным именем

Так, например, имя Олимпия имеет греческое происхождение и связано с горой Олимп, которая в древней греческой мифологии считалась домом богов. Необычное имя может быть истолковано как «принадлежащая Олимпу», «рожденная на Олимпе» или «богоподобная».