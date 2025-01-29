Спустилась с Олимпа: в Омской области родилась девочка с необычным именем

Posted 29 января, 09:09
Published 29 января, 09:09
Modified 29 января, 15:28
Updated 29 января, 15:28
Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко рассказала, какие имена родители чаще всего давали своим детям в 2024 году.
Будущие мамы и папы всегда подходят к выбору имени очень внимательно: кто-то предпочитает классические и популярные варианты, а кто-то хочет, чтобы имя ребенка было редким и необычным.
В 2024 году лидерами среди мальчиков стали:
Среди девочек:
Некоторые родители хотят, чтобы имя их ребенка было особенным. Так, в 2024 году 13 мальчиков и 3 девочки получили двойные имена.
Родители также выбирали редкие и необычные имена:
Так, например, имя Олимпия имеет греческое происхождение и связано с горой Олимп, которая в древней греческой мифологии считалась домом богов. Необычное имя может быть истолковано как «принадлежащая Олимпу», «рожденная на Олимпе» или «богоподобная».
Сохраняется и традиция называть детей именами, которые оканчиваются на «-слав» (например, Ярослав). Некоторые выбирают для своих детей иностранные имена: Генри, Белла. Альберт, Джулия.
Ранее Город55 писал, что в Омской области в иностранных семьях родилось 375 детей.