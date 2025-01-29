Скандальный застройщик в списке одобренных: кто может продавать квартиры в Омске

Posted 29 января, 05:10
Published 29 января, 05:10
Modified 29 января, 05:12
Updated 29 января, 05:12
Госстройнадзор Омской области опубликовал список застройщиков, которые имеют право продавать квартиры в строящихся домах в рамках долевого строительства. Это значит, что эти компании могут заключать договоры с будущими жильцами на квартиры в своих проектах.
В числе таких застройщиков — как местные, так и иногородние компании. Среди них:
Самая известная компания из списка — «Причал 55» — привлекла внимание скандалом с ЖК «Мирапорт» на Пригородной. В числе соучредителей компании значится Элина Шихмирзаева, дочь владельца ресторана «Шато» и мецената Шамила Шихмирзаева.
Разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» было выдано в конце 2023 года. Однако вскоре выяснилось, что здание возводится на территории, не предназначенной для жилой застройки, а участок был передан в частные руки незаконно. Это привело к тому, что в соседних многоэтажках появились трещины в стенах, а также возникли проблемы с трубопроводами. В итоге по решению суда строительные работы были приостановлены.
Напомним, ранее Город55 составлял топ-10 застройщиков Омской области. Подробности — в нашем материале.