gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 05:10

Published 29 января, 05:10

Modified 29 января, 05:12

Updated 29 января, 05:12

Застройщику скандального «Мирапорта» дали право продавать квартиры в Омске

Скандальный застройщик в списке одобренных: кто может продавать квартиры в Омске

29 января 2025, 05:10
Фото: 1MI.

Застройщику скандального «Мирапорта» дали право продавать квартиры в Омске

Госстройнадзор Омской области одобрил список застройщиков для долевого строительства.

Госстройнадзор Омской области опубликовал список застройщиков, которые имеют право продавать квартиры в строящихся домах в рамках долевого строительства. Это значит, что эти компании могут заключать договоры с будущими жильцами на квартиры в своих проектах.

В числе таких застройщиков — как местные, так и иногородние компании. Среди них:

Список застройщиков
Список застройщиков. Фото: Госстройнадзор Омской области

Самая известная компания из списка — «Причал 55» — привлекла внимание скандалом с ЖК «Мирапорт» на Пригородной. В числе соучредителей компании значится Элина Шихмирзаева, дочь владельца ресторана «Шато» и мецената Шамила Шихмирзаева.

Разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» было выдано в конце 2023 года. Однако вскоре выяснилось, что здание возводится на территории, не предназначенной для жилой застройки, а участок был передан в частные руки незаконно. Это привело к тому, что в соседних многоэтажках появились трещины в стенах, а также возникли проблемы с трубопроводами. В итоге по решению суда строительные работы были приостановлены.

Напомним, ранее Город55 составлял топ-10 застройщиков Омской области. Подробности — в нашем материале.

Рейтинг застройщиков Омска: кто строит больше всего квартир для омичей
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Школа#Левобережье#Брусника#Госстройнадзор#ЖК Снегири#ЖК Мирапорт#Причал 55#Застройщики#Долевое строительство#Догма-Омск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика