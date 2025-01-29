Скандальный застройщик в списке одобренных: кто может продавать квартиры в Омске

Разрешение на строительство ЖК «Мирапорт» было выдано в конце 2023 года. Однако вскоре выяснилось, что здание возводится на территории, не предназначенной для жилой застройки, а участок был передан в частные руки незаконно. Это привело к тому, что в соседних многоэтажках появились трещины в стенах, а также возникли проблемы с трубопроводами. В итоге по решению суда строительные работы были приостановлены.