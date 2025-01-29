Проект Северного обхода в Омске одобрила госэкспертиза

Стоит отметить, что проект готовили 8 компаний из разных регионов России: «Омскгеопроект» из Омска, «Гражданпромпроект» из Вологды, «Гипростроймост-Геотех» и «Глоботэк» из Москвы, а также 4 организации из Санкт-Петербурга («Комплексные системы мониторинга», «Омское инфраструктурное строительство», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и «Геопроект»). В роли застройщика выступает ООО «ИнфраГЧП-А», зарегистрированное в Петербурге.