Проект Северного обхода в Омске одобрила госэкспертиза

Posted 29 января, 05:44
Published 29 января, 05:44
Modified 29 января, 05:46
Updated 29 января, 05:46
Проект строительства автомобильной дороги «Северный обход г. Омска» успешно прошел государственную экспертизу. Сообщение об этом появилось в едином государственном реестре заключений вчера, 28 января. Одобрительное решение приняло федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы», зарегистрированное в Москве.
Стоит отметить, что проект готовили 8 компаний из разных регионов России: «Омскгеопроект» из Омска, «Гражданпромпроект» из Вологды, «Гипростроймост-Геотех» и «Глоботэк» из Москвы, а также 4 организации из Санкт-Петербурга («Комплексные системы мониторинга», «Омское инфраструктурное строительство», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и «Геопроект»). В роли застройщика выступает ООО «ИнфраГЧП-А», зарегистрированное в Петербурге.
Напомним: «Северный обход» должен соединить две трассы, Р-402 (Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск) и Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск). На его строительство, по предварительным данным, уйдет более 60 млрд рублей.