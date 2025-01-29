gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 05:44

Published 29 января, 05:44

Modified 29 января, 05:46

Updated 29 января, 05:46

иллюстрация

Проект Северного обхода в Омске одобрила госэкспертиза

29 января 2025, 05:44
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Проект Северного обхода в Омске прошел экспертизу

На строительство, по предварительным данным, уйдет более 60 млрд рублей.

Проект строительства автомобильной дороги «Северный обход г. Омска» успешно прошел государственную экспертизу. Сообщение об этом появилось в едином государственном реестре заключений вчера, 28 января. Одобрительное решение приняло федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы», зарегистрированное в Москве.

Стоит отметить, что проект готовили 8 компаний из разных регионов России: «Омскгеопроект» из Омска, «Гражданпромпроект» из Вологды, «Гипростроймост-Геотех» и «Глоботэк» из Москвы, а также 4 организации из Санкт-Петербурга («Комплексные системы мониторинга», «Омское инфраструктурное строительство», «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург» и «Геопроект»). В роли застройщика выступает ООО «ИнфраГЧП-А», зарегистрированное в Петербурге.

Напомним: «Северный обход» должен соединить две трассы, Р-402 (Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск) и Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск). На его строительство, по предварительным данным, уйдет более 60 млрд рублей.

Омичей отстранили от концессии Северного обхода
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Экспертиза#Сеыверный обход
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика