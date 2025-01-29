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Posted 29 января, 09:31

Published 29 января, 09:31

Modified 29 января, 09:33

Updated 29 января, 09:33

В Омске после страшного пожара полностью возобновили движение троллейбусов

Последствия устранены: после жуткого пожара в Омске возобновили движение троллейбусов

29 января 2025, 09:31
Фото: Департамент транспорта администрации Омска.

В Омске после страшного пожара полностью возобновили движение троллейбусов

На время, пока аварийные бригады занимались восстановлением поврежденного участка, троллейбусы ходили по укороченному маршруту.

В пресс-службе мэрии доложили о полном возобновлении движения троллейбусов №8 и №15 по маршрутам. Напомним, что конечной для транспорта вместо улицы Гашека временно сегодня, 29 января, была остановка «ПО „Полет“».

Произошло это, напомним, из-за возгорания автобуса на улице Новокирпичной. Сам транспорт полностью выгорел и добавил работы сотрудникам филиала «Энергохозяйство». Восстановлением поврежденного участка контактной сети на месте утреннего происшествия занимались три аварийные бригады в составе 15 человек и трех единиц техники.

Фото: МП «Электрический транспорт»

Пожар, кстати, обошелся без пострадавших. А выгоревший автобус, по словам мэра Омска, был застрахован.

В омском МЧС показали кадры тушения загоревшегося автобуса на Новокирпичной
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Общественный транспорт#Департамент транспорта мэрии Омска#Новости#Троллейбусы
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