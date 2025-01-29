Последствия устранены: после жуткого пожара в Омске возобновили движение троллейбусов

Произошло это, напомним, из-за возгорания автобуса на улице Новокирпичной. Сам транспорт полностью выгорел и добавил работы сотрудникам филиала «Энергохозяйство». Восстановлением поврежденного участка контактной сети на месте утреннего происшествия занимались три аварийные бригады в составе 15 человек и трех единиц техники.