Последствия устранены: после жуткого пожара в Омске возобновили движение троллейбусов

Posted 29 января, 09:31
Published 29 января, 09:31
Modified 29 января, 09:33
Updated 29 января, 09:33
В пресс-службе мэрии доложили о полном возобновлении движения троллейбусов №8 и №15 по маршрутам. Напомним, что конечной для транспорта вместо улицы Гашека временно сегодня, 29 января, была остановка «ПО „Полет“».
Произошло это, напомним, из-за возгорания автобуса на улице Новокирпичной. Сам транспорт полностью выгорел и добавил работы сотрудникам филиала «Энергохозяйство». Восстановлением поврежденного участка контактной сети на месте утреннего происшествия занимались три аварийные бригады в составе 15 человек и трех единиц техники.
Пожар, кстати, обошелся без пострадавших. А выгоревший автобус, по словам мэра Омска, был застрахован.