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Posted 29 января, 05:34

Published 29 января, 05:34

Modified 29 января, 06:03

Updated 29 января, 06:03

19-летняя омичка, жестоко избившая своего малолетнего сына, оказалась беременной

От избиения сына до беременности: стали известны подробности дела омички из Юрьево

29 января 2025, 05:34
Фото: СУ СК по Омской области.

19-летняя омичка, жестоко избившая своего малолетнего сына, оказалась беременной

11-месячного мальчика, которого жестоко избила мать, готовят к выписке.

В Омской области 11-месячного малыша, который пострадал от жестокого избиения со стороны матери вскоре выпишут из больницы. Инцидент произошел 12 января в селе Юрьево Кормиловского района. О произошедшем узнали от врачей, после того как избитого малыша доставили в больницу.

19-летняя девушка, ранее судимая за кражу, не менее трех раз пнула своего сына. Омичке не понравилось, что мальчик залез руками в печку и испачкался сажей. Ребенок получил тяжелые травмы, в том числе переломы ребер.

Порталу «Om1» удалось пообщаться с нынешним партнером 19-летней матери. Он сообщил, что они живут вместе несколько месяцев и девушка снова беременна — от него.

«Он послушный, спокойный мальчик. Не понимаю, как он мог настолько вывести Катю, что она его так избила. Она сейчас в СИЗО, пишет мне письма оттуда — что раскаивается, переживает за сына», — передает слова парня портал «Om1».

Напомним, на данный момент девушка находится в СИЗО. В отношении омички возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка. Временную опеку над мальчиком оформила ее мать. Женщина также воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей.

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Ребенок#Избиение#Уголовное дело#Травмы#СИЗО#Беременность#Опека#Мать
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