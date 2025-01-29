От избиения сына до беременности: стали известны подробности дела омички из Юрьево

Posted 29 января, 05:34
Published 29 января, 05:34
Modified 29 января, 06:03
Updated 29 января, 06:03
В Омской области 11-месячного малыша, который пострадал от жестокого избиения со стороны матери вскоре выпишут из больницы. Инцидент произошел 12 января в селе Юрьево Кормиловского района. О произошедшем узнали от врачей, после того как избитого малыша доставили в больницу.
19-летняя девушка, ранее судимая за кражу, не менее трех раз пнула своего сына. Омичке не понравилось, что мальчик залез руками в печку и испачкался сажей. Ребенок получил тяжелые травмы, в том числе переломы ребер.
Порталу «Om1» удалось пообщаться с нынешним партнером 19-летней матери. Он сообщил, что они живут вместе несколько месяцев и девушка снова беременна — от него.
«Он послушный, спокойный мальчик. Не понимаю, как он мог настолько вывести Катю, что она его так избила. Она сейчас в СИЗО, пишет мне письма оттуда — что раскаивается, переживает за сына», — передает слова парня портал «Om1».
Напомним, на данный момент девушка находится в СИЗО. В отношении омички возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка. Временную опеку над мальчиком оформила ее мать. Женщина также воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей.