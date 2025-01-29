От избиения сына до беременности: стали известны подробности дела омички из Юрьево

В Омской области 11-месячного малыша, который пострадал от жестокого избиения со стороны матери вскоре выпишут из больницы. Инцидент произошел 12 января в селе Юрьево Кормиловского района. О произошедшем узнали от врачей, после того как избитого малыша доставили в больницу.