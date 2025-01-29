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Posted 29 января, 10:28

Published 29 января, 10:28

Modified 29 января, 15:30

Updated 29 января, 15:30

Стала известна статистика смены имени в Омской области

«Он же Гоша, он же Юрий»: в 2024 году почти 2 тысячи омичей поменяли имя

29 января 2025, 10:28
Фото: 1MI. Стала известна статистика смены имени в Омской области

В Омской области женщина решилась на смену имени в 75 лет

У омичей появился новый тренд.

Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко сообщила, что в прошлом году омичи все чаще меняли свои фамилию, имя или отчество. За 2024 год было составлено 1 867 актов о перемене имени, что на 232 больше, чем в 2023 году.

Кто чаще всего менял имя

  • Женщины: 1 509 человек (почти 80%);
  • Мужчины: 358 человек;
  • Подростки до 14 лет: 33 девушки и 33 юноши;
  • Омичи в возрасте 18 лет: 46 женщин и 50 мужчин.

Самому возрастному мужчине, решившему сменить имя, было 73 года, а женщине — 75 лет.

Изменение фамилии, отчества и их сочетаний

  • Фамилия: 1 393 человека;
  • Фамилия + имя: 92 человека;
  • Фамилия + отчество: 172 человека;
  • Имя: 85 человек;
  • Имя + отчество: 16 человек;
  • Отчество: 60 человек;
  • Фамилия + имя + отчество: 49 человек.

Напомним, за 2024 год в регионе родилось около 14 тысяч детей, а одну из девочек назвали «богоподобной».

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#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Демография#ЗАГС#Имя#Фамилия#Отчество
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