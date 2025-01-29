«Он же Гоша, он же Юрий»: в 2024 году почти 2 тысячи омичей поменяли имя

Posted 29 января, 10:28
Published 29 января, 10:28
Modified 29 января, 15:30
Updated 29 января, 15:30
Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко сообщила, что в прошлом году омичи все чаще меняли свои фамилию, имя или отчество. За 2024 год было составлено 1 867 актов о перемене имени, что на 232 больше, чем в 2023 году.
Кто чаще всего менял имя
Самому возрастному мужчине, решившему сменить имя, было 73 года, а женщине — 75 лет.
Изменение фамилии, отчества и их сочетаний
Напомним, за 2024 год в регионе родилось около 14 тысяч детей, а одну из девочек назвали «богоподобной».