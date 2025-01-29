Омскую школу залило кипятком из-за прорыва трубы

Posted 29 января, 09:03
Published 29 января, 09:03
Modified 29 января, 09:13
Updated 29 января, 09:13
Городу55 стало известно об инциденте, произошедшем в омской школе №59, что находится в поселке Чередовый. Сегодня, 29 января, прямо перед уроком в одном из кабинетов прорвало трубу с горячей водой.
Мы обратились в городскую администрацию за комментарием по ситуации. В мэрии Городу55 рассказали, что на перемене ученики повредили батарею. После случившегося воду тут же перекрыли.
«Во время перемены ученики нарушили целостность трубопровода в радиаторе системы отопления одного из кабинетов школы. Вода была оперативно перекрыта, дети пересажены в другой кабинет. Администрация школы незамедлительно приняла все необходимые меры для устранения последствий протечки», — сообщили в мэрии.