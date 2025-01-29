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Posted 29 января, 09:03

Published 29 января, 09:03

Modified 29 января, 09:13

Updated 29 января, 09:13

Омскую школу залило кипятком из-за прорыва трубы

Омскую школу залило кипятком из-за прорыва трубы

29 января 2025, 09:03
Фото: 1MI.
Как сообщили в мэрии, во время перемены ученики нарушили целостность трубопровода в радиаторе системы отопления.

Городу55 стало известно об инциденте, произошедшем в омской школе №59, что находится в поселке Чередовый. Сегодня, 29 января, прямо перед уроком в одном из кабинетов прорвало трубу с горячей водой.

Момент произошедшего попал на камеру
Момент произошедшего попал на камеру. Фото: Предоставлено Городу55

Мы обратились в городскую администрацию за комментарием по ситуации. В мэрии Городу55 рассказали, что на перемене ученики повредили батарею. После случившегося воду тут же перекрыли.

«Во время перемены ученики нарушили целостность трубопровода в радиаторе системы отопления одного из кабинетов школы. Вода была оперативно перекрыта, дети пересажены в другой кабинет. Администрация школы незамедлительно приняла все необходимые меры для устранения последствий протечки», — сообщили в мэрии.
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#Ольга Скворцова#Происшествия#Омск#Школа#Прорыв трубы#Кипяток#Инцидент
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