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Posted 29 января, 05:16

Published 29 января, 05:16

Modified 29 января, 05:18

Updated 29 января, 05:18

Омские депутаты освободили от туристического налога еще 2 категории льготников

Омский Горсовет освободил от специального налога еще 2 категории туристов

29 января 2025, 05:16
Фото: 1MI.

Омские депутаты освободили от туристического налога еще 2 категории льготников

Платить сбор не приходится всем детям и гражданам Украины.

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 29 января, речь шла о туристическом налоге. Депутата предложили освободить от уплаты этого налога 2 категории постояльцев гостиниц: всех, кто моложе 18 лет, и граждан Украины, живущих в пунктах временного размещения.

«Я думаю, это не последнее предложение такого рода, — рассказал собравшимся спикер Горсовета Владимир Корбут. — Будем обсуждать такие инициативы и дальше…».

На предварительном обсуждении в комитете по финансово-бюджетным вопросам предложение было поддержано. На сегодняшнем пленарном заседании его одобрили окончательно. Какие-либо возражения или уточняющие вопросы не прозвучали.

Напомним: в первый год туристический сбор составляет 1% от стоимости проживания в гостинице. В дальнейшем он будет расти по 1 пункту в год, пока не вырастет до максимальных 5% в 2029 году. Накануне Нового года Горсовет освободил от этого налога детей, приезжающих в Омск на соревнования, их тренеров и других сопровождающих, а также инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов I группы.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Владимир Корбут#Новости#Горсовет#Туристический налог
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