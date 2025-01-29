Омский Горсовет освободил от специального налога еще 2 категории туристов

Posted 29 января, 05:16
Published 29 января, 05:16
Modified 29 января, 05:18
Updated 29 января, 05:18
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета, которое прошло сегодня, 29 января, речь шла о туристическом налоге. Депутата предложили освободить от уплаты этого налога 2 категории постояльцев гостиниц: всех, кто моложе 18 лет, и граждан Украины, живущих в пунктах временного размещения.
«Я думаю, это не последнее предложение такого рода, — рассказал собравшимся спикер Горсовета Владимир Корбут. — Будем обсуждать такие инициативы и дальше…».
На предварительном обсуждении в комитете по финансово-бюджетным вопросам предложение было поддержано. На сегодняшнем пленарном заседании его одобрили окончательно. Какие-либо возражения или уточняющие вопросы не прозвучали.
Напомним: в первый год туристический сбор составляет 1% от стоимости проживания в гостинице. В дальнейшем он будет расти по 1 пункту в год, пока не вырастет до максимальных 5% в 2029 году. Накануне Нового года Горсовет освободил от этого налога детей, приезжающих в Омск на соревнования, их тренеров и других сопровождающих, а также инвалидов I и II групп, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов I группы.