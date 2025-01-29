Омский Горсовет одобрил первые поправки к бюджету на 2025 год

Posted 29 января, 04:52
Published 29 января, 04:52
Modified 29 января, 04:54
Updated 29 января, 04:54
В Омском городском Совете сегодня, 29 января, прошло очередное пленарное заседание. Оним из главных пунктов повестки было обсуждение первых поправок к городскому бюджету на 2025 год. Город55 уже писал о содержании этих поправок: доходы муниципалитета увеличиваются на 1,2 млрд рублей (за счет межбюджетных целевых трансфертов, поступлений от застройщиков на развитие социальной инфраструктуры и увеличения собственных доходов города), а расходы — на 1,1 млрд.
Администрация предложила увеличить на 324 млн рублей финансирование адресной инвестиционной программы, 24 млн направить в муниципальный дорожный фонд, 14 млн — на капитальный ремонт многоквартирных домов во исполнение судебных решений. Депутаты профильного комитета все эти предложения одобрили.
На пленарном заседании не прозвучали ни вопросы, ни возражения. В итоге поправки к бюджету были приняты окончательно. Теперь доходы Омска на 2025 год составляют 39,7 млрд, а расходы — 40,3 млрд. Впрочем, практика показывает, что поправки к бюджету принимаются в течение всего года.