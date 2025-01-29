Омский Горсовет одобрил первые поправки к бюджету на 2025 год

В Омском городском Совете сегодня, 29 января, прошло очередное пленарное заседание. Оним из главных пунктов повестки было обсуждение первых поправок к городскому бюджету на 2025 год. Город55 уже писал о содержании этих поправок: доходы муниципалитета увеличиваются на 1,2 млрд рублей (за счет межбюджетных целевых трансфертов, поступлений от застройщиков на развитие социальной инфраструктуры и увеличения собственных доходов города), а расходы — на 1,1 млрд.