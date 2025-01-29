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Posted 29 января, 15:48

Published 29 января, 15:48

Modified 29 января, 15:50

Updated 29 января, 15:50

Омичи к концу второго периода пропустили три безответные шайбы

Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4

29 января 2025, 15:48
Фото: ХК Авангард. Омичи к концу второго периода пропустили три безответные шайбы
«Авангард» по итогу двух периодов уступал 0:3. В третьем игровом отрезке у «ястребов» был шанс сравнять счет, но «Салават Юлаев» оказался сильнее.

Омский «Авангард» сегодня, 29 января, на домашнем льду принимал уфимский «Салават Юлаев». «Ястребы» проиграли со счетом 2:4.

Команды начали активно первый период. На 4-й минуте матча «ястреб» Марк Верба получил малый штраф за подножку. «Салават» реализовал численное преимущество — 0:1. С передачи Михаила Науменкова и Данила Алалыкина шайбу забросил Владислав Ефремов.

На 16-й минуте «Авангард» остался в меньшинстве — Рид Буше поехал на скамейку за подножку. Омичи выстояли в неполном составе. У «Салавата» тут же удалился Ильдан Газимов за игру высоко поднятой клюшкой. «Ястребы» не смогли забить в большинстве. Команды отправились на перерыв.

Фото: ХК Авангард

Во втором периоде «Авангард» попытался отыграться. «Ястребы» намного активнее действовали в атаке. Но и уфимцы не сидели в обороне, периодически создавая опасные моменту у ворот Никиты Серебрякова. В середине матча «Салават Юлаев» укрепил преимущество — 0:2. Шайбу забросил Алексей Василевский.

Под конец второго игрового отрезка Ярослав Цулыгин забросил третью шайбу в ворота «Авангарда». Передачи на счету Артема Набиева и Динара Хафизуллина. Счет по итогу 40 минут игры — 0:3.

Фото: ХК Авангард

На 43-й минуте «Авангард» сократил отставание — 1:3. Шайбу в ворота уфимцев отправил Данил Башкиров, ассисты — у Ильи Каблукова и Марка Вербы. В середине периода Данил Алалыкин получил штраф за грубость, и «Салават Юлаев» остался в меньшинстве. «Ястребы» воспользовались возможностью, Рид Буше забросил шайбу в ворота гостей (2:3). В атаке поучаствовали Райан Спунер и Дамир Шарипзянов.

В конце третьего периода «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого игрока, но пропустили в пустые ворота. Итоговый счет — 2:4.

Статистика матча:

  • Броски: 57-50;
  • Броски в створ: 22-30;
  • Голы: 2-4;
  • Вбрасывания: 28-35;
  • Блокированные броски: 9-21;
  • Силовые приемы: 34-28;
  • Отборы: 4-5;
  • Потери: 12-6;
  • Перехваты: 9-7;
  • Время в атаке: 13:38–11:19;
  • Штраф: 4-6.

Следующий матч «Авангард» проведет в пятницу, 31 января. «Ястребы» на домашнем льду примут «Барыс» из Астаны.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Хоккеисты#Омский авангард#Салават Юлаев#Ги Буше
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