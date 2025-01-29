Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4

На 16-й минуте «Авангард» остался в меньшинстве — Рид Буше поехал на скамейку за подножку. Омичи выстояли в неполном составе. У «Салавата» тут же удалился Ильдан Газимов за игру высоко поднятой клюшкой. «Ястребы» не смогли забить в большинстве. Команды отправились на перерыв.