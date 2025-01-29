Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4

Posted 29 января, 15:48
Published 29 января, 15:48
Modified 29 января, 15:50
Updated 29 января, 15:50
Омский «Авангард» сегодня, 29 января, на домашнем льду принимал уфимский «Салават Юлаев». «Ястребы» проиграли со счетом 2:4.
Команды начали активно первый период. На 4-й минуте матча «ястреб» Марк Верба получил малый штраф за подножку. «Салават» реализовал численное преимущество — 0:1. С передачи Михаила Науменкова и Данила Алалыкина шайбу забросил Владислав Ефремов.
На 16-й минуте «Авангард» остался в меньшинстве — Рид Буше поехал на скамейку за подножку. Омичи выстояли в неполном составе. У «Салавата» тут же удалился Ильдан Газимов за игру высоко поднятой клюшкой. «Ястребы» не смогли забить в большинстве. Команды отправились на перерыв.
Во втором периоде «Авангард» попытался отыграться. «Ястребы» намного активнее действовали в атаке. Но и уфимцы не сидели в обороне, периодически создавая опасные моменту у ворот Никиты Серебрякова. В середине матча «Салават Юлаев» укрепил преимущество — 0:2. Шайбу забросил Алексей Василевский.
Под конец второго игрового отрезка Ярослав Цулыгин забросил третью шайбу в ворота «Авангарда». Передачи на счету Артема Набиева и Динара Хафизуллина. Счет по итогу 40 минут игры — 0:3.
На 43-й минуте «Авангард» сократил отставание — 1:3. Шайбу в ворота уфимцев отправил Данил Башкиров, ассисты — у Ильи Каблукова и Марка Вербы. В середине периода Данил Алалыкин получил штраф за грубость, и «Салават Юлаев» остался в меньшинстве. «Ястребы» воспользовались возможностью, Рид Буше забросил шайбу в ворота гостей (2:3). В атаке поучаствовали Райан Спунер и Дамир Шарипзянов.
В конце третьего периода «ястребы» заменили голкипера на шестого полевого игрока, но пропустили в пустые ворота. Итоговый счет — 2:4.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет в пятницу, 31 января. «Ястребы» на домашнем льду примут «Барыс» из Астаны.