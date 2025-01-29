Омские депутаты одобрили установку мемориальной доски на здании Кадетского корпуса

Речь идет о Николае Данильченко, выпускнике Кадетского корпуса и Омского танкового института, который командовал танковым взводом и погиб 25 сентября 2022 года. При жизни он был награжден медалями «Суворова», «За отвагу» и «За боевые отличия», посмертно — званием Героя Российской Федерации. Установить мемориальную доску предложил отец Данильченко, взявший на себя все расходы на изготовление, установку и содержание. Эту идею поддержали и топонимическая комиссия, и администрация Центрального округа.