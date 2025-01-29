gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 05:31

Published 29 января, 05:31

Modified 29 января, 05:33

Updated 29 января, 05:33

Омский Горсовет одобрил установку еще одной мемориальной доски

Омские депутаты одобрили установку мемориальной доски на здании Кадетского корпуса

29 января 2025, 05:31
Фото: 1MI.

Омский Горсовет одобрил установку еще одной мемориальной доски

На доске будет имя Николая Данильченко, погибшего на СВО.

В Омском городском Совете сегодня, 29 января, прошло очередное пленарное заседание. В повестке был в том числе вопрос, связанный с памятными объектами: депутатам предложили одобрить установку на старом здании Кадетского корпуса на улице Ленина мемориальной доски с именем погибшего на СВО.

Речь идет о Николае Данильченко, выпускнике Кадетского корпуса и Омского танкового института, который командовал танковым взводом и погиб 25 сентября 2022 года. При жизни он был награжден медалями «Суворова», «За отвагу» и «За боевые отличия», посмертно — званием Героя Российской Федерации. Установить мемориальную доску предложил отец Данильченко, взявший на себя все расходы на изготовление, установку и содержание. Эту идею поддержали и топонимическая комиссия, и администрация Центрального округа.

На предварительном обсуждении в комитете по социальным вопросам инициатива тоже была поддержана. На сегодняшнем пленарном заседании не прозвучали ни вопросы, ни возражения. В итоге установку мемориальной доски одобрили окончательно.

Напомним: в городском Совете регулярно принимаются решения об установке мемориальных досок. В связи с этим в начале 2023 года озвучивалась идея о создании единой концепции для такого рода объектов, но продолжения эта инициатива пока не получила.

В Омске одобрили установку еще 2 мемориальных досок с именами погибших на СВО
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Кадетский корпус#Мемориальные доски
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика