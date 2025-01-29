Омские депутаты одобрили установку мемориальной доски на здании Кадетского корпуса

Posted 29 января, 05:31
Published 29 января, 05:31
Modified 29 января, 05:33
Updated 29 января, 05:33
В Омском городском Совете сегодня, 29 января, прошло очередное пленарное заседание. В повестке был в том числе вопрос, связанный с памятными объектами: депутатам предложили одобрить установку на старом здании Кадетского корпуса на улице Ленина мемориальной доски с именем погибшего на СВО.
Речь идет о Николае Данильченко, выпускнике Кадетского корпуса и Омского танкового института, который командовал танковым взводом и погиб 25 сентября 2022 года. При жизни он был награжден медалями «Суворова», «За отвагу» и «За боевые отличия», посмертно — званием Героя Российской Федерации. Установить мемориальную доску предложил отец Данильченко, взявший на себя все расходы на изготовление, установку и содержание. Эту идею поддержали и топонимическая комиссия, и администрация Центрального округа.
На предварительном обсуждении в комитете по социальным вопросам инициатива тоже была поддержана. На сегодняшнем пленарном заседании не прозвучали ни вопросы, ни возражения. В итоге установку мемориальной доски одобрили окончательно.
Напомним: в городском Совете регулярно принимаются решения об установке мемориальных досок. В связи с этим в начале 2023 года озвучивалась идея о создании единой концепции для такого рода объектов, но продолжения эта инициатива пока не получила.