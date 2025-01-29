Омск с Симферополем свяжет поезд. Рассказываем, когда откроют продажу билетов

Posted 29 января, 08:58
Published 29 января, 08:58
Modified 29 января, 09:01
Updated 29 января, 09:01
Этой весной омичи традиционно смогут отправиться в Симферополь на поезде без пересадок. Об этом сообщили в железнодорожной пассажирской компании «Гранд Сервис Экспресс».
Поездки на поезде № 75/76 будут осуществляться дважды в неделю. Продажа билетов на майские праздники должна открыться в начале февраля.
В настоящий момент на сайте перевозчика доступны билеты на апрель — среду, 23 апреля, и воскресенье, 27 апреля. В пути придется провести 3 дня 5 часов. Обойдется такая прямая поездка до курортного города минимум в 7953 рубля на плацкарте и 12521 рубль в купе.
Ранее Город55 рассказывал, что Омск с соседней Новосибирской областью связала ежедневная электричка. Расписание сменилось с 1 января 2025 года.