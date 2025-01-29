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Posted 29 января, 08:58

Published 29 января, 08:58

Modified 29 января, 09:01

Updated 29 января, 09:01

Поезда будут отправляться дважды в неделю

Омск с Симферополем свяжет поезд. Рассказываем, когда откроют продажу билетов

29 января 2025, 08:58
Фото: 1MI. Поезда будут отправляться дважды в неделю

Омичи на майские праздники смогут добраться до Симферополя на прямом поезде

Поезда по этому маршруту будут отправляться дважды в неделю.

Этой весной омичи традиционно смогут отправиться в Симферополь на поезде без пересадок. Об этом сообщили в железнодорожной пассажирской компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поездки на поезде № 75/76 будут осуществляться дважды в неделю. Продажа билетов на майские праздники должна открыться в начале февраля.

Скриншот сайта перевозчика
Скриншот сайта перевозчика. Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

В настоящий момент на сайте перевозчика доступны билеты на апрель — среду, 23 апреля, и воскресенье, 27 апреля. В пути придется провести 3 дня 5 часов. Обойдется такая прямая поездка до курортного города минимум в 7953 рубля на плацкарте и 12521 рубль в купе.

Ранее Город55 рассказывал, что Омск с соседней Новосибирской областью связала ежедневная электричка. Расписание сменилось с 1 января 2025 года.

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#Юлия Истомина#Общество#Отдых#Омск#Поезд#Новости#Билет#Симферополь
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