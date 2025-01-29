Омск с Симферополем свяжет поезд. Рассказываем, когда откроют продажу билетов

В настоящий момент на сайте перевозчика доступны билеты на апрель — среду, 23 апреля, и воскресенье, 27 апреля. В пути придется провести 3 дня 5 часов. Обойдется такая прямая поездка до курортного города минимум в 7953 рубля на плацкарте и 12521 рубль в купе.