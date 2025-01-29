ОмГУ уличили в сотрудничестве с «нежелательной организацией» из Германии

Прокуратура Советского округа Омска нашла в работе ОмГУ имени Ф. М. Достоевского нарушения законодательства «о профилактике и противодействии экстремистской и террористической деятельности». Выяснилось, что на сайте вуза были данные о проведении среди выпускников конкурса, победители которого получат стипендии для учёбы в Германии. Организатором конкурса является «Фонд имени Конрада Аденауэра» (Konrad-AdenauerStiftung e.V.), признанный в июле 2024 года «нежелательной организацией».