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Posted 29 января, 10:14

Published 29 января, 10:14

Modified 29 января, 10:16

Updated 29 января, 10:16

Прокуратура нашла в ОмГУ сотрудничество с «нежелательной организацией»

ОмГУ уличили в сотрудничестве с «нежелательной организацией» из Германии

29 января 2025, 10:14
Фото: 1MI.

Прокуратура нашла в ОмГУ сотрудничество с «нежелательной организацией»

В пресс-службе вуза рассказали, что виновник уже найден и получил «устное замечание».

Прокуратура Советского округа Омска нашла в работе ОмГУ имени Ф. М. Достоевского нарушения законодательства «о профилактике и противодействии экстремистской и террористической деятельности». Выяснилось, что на сайте вуза были данные о проведении среди выпускников конкурса, победители которого получат стипендии для учёбы в Германии. Организатором конкурса является «Фонд имени Конрада Аденауэра» (Konrad-AdenauerStiftung e.V.), признанный в июле 2024 года «нежелательной организацией».

В адрес ректора Замятина было направлено представление об устранении нарушений. В документе за подписью заместителя прокурора САО Умрихина содержится требование безотлагательно изучить вопрос, устранить нарушение и наказать виновных.

В пресс-службе ОмГУ подтвердили, что представление получено, а вся необходимая работа проведена.

«Представление рассмотрено на заседании комиссии, ответ в прокуратуру направлен, информация о нежелательном фонде Конрад-Адэнауэр-Штифтунг e.V с официального сайта была удалена уже на момент заседания комиссии», — рассказали Городу55.

Виновником случившегося оказался начальник отдела планирования и организации международной деятельности, ответственный за один из разделов на официальном сайте университета. Ему «объявлено устное замечание», теперь руководство вуза решило заняться профилактикой.

«Для предотвращения в дальнейшем аналогичных нарушений принято решение провести анализ сайта ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, — рассказали в пресс-службе. — Всем подразделениям, сотрудникам, ответственным за размещение и мониторинг информации в своих разделах официального сайта ОмГУ, поручено более тщательно проверять размещаемую информацию, в частности об организациях, предоставляющих научные и учебные гранты».

Отметим, что ОмГУ регулярно попадает в новости, причем часто по негативным поводам. Последний скандал связан с невыплатой преподавателям существенной части зарплаты в самом конце года.

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#ОмГУ#Нежелательные организации
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