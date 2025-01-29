ОмГУ уличили в сотрудничестве с «нежелательной организацией» из Германии

Posted 29 января, 10:14
Published 29 января, 10:14
Modified 29 января, 10:16
Updated 29 января, 10:16
Прокуратура Советского округа Омска нашла в работе ОмГУ имени Ф. М. Достоевского нарушения законодательства «о профилактике и противодействии экстремистской и террористической деятельности». Выяснилось, что на сайте вуза были данные о проведении среди выпускников конкурса, победители которого получат стипендии для учёбы в Германии. Организатором конкурса является «Фонд имени Конрада Аденауэра» (Konrad-AdenauerStiftung e.V.), признанный в июле 2024 года «нежелательной организацией».
В адрес ректора Замятина было направлено представление об устранении нарушений. В документе за подписью заместителя прокурора САО Умрихина содержится требование безотлагательно изучить вопрос, устранить нарушение и наказать виновных.
В пресс-службе ОмГУ подтвердили, что представление получено, а вся необходимая работа проведена.
«Представление рассмотрено на заседании комиссии, ответ в прокуратуру направлен, информация о нежелательном фонде Конрад-Адэнауэр-Штифтунг e.V с официального сайта была удалена уже на момент заседания комиссии», — рассказали Городу55.
Виновником случившегося оказался начальник отдела планирования и организации международной деятельности, ответственный за один из разделов на официальном сайте университета. Ему «объявлено устное замечание», теперь руководство вуза решило заняться профилактикой.
«Для предотвращения в дальнейшем аналогичных нарушений принято решение провести анализ сайта ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, — рассказали в пресс-службе. — Всем подразделениям, сотрудникам, ответственным за размещение и мониторинг информации в своих разделах официального сайта ОмГУ, поручено более тщательно проверять размещаемую информацию, в частности об организациях, предоставляющих научные и учебные гранты».
Отметим, что ОмГУ регулярно попадает в новости, причем часто по негативным поводам. Последний скандал связан с невыплатой преподавателям существенной части зарплаты в самом конце года.