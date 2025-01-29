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Posted 29 января, 06:15

Published 29 января, 06:15

Modified 29 января, 06:17

Updated 29 января, 06:17

Новые остановки на улице Жукова получили названия

Новые остановки в центре Омска получили официальные названия

29 января 2025, 06:15
Фото: 1MI.

Новые остановки на улице Жукова получили названия

Двое членов топонимической комиссии проголосовали против.

На очередном заседании Омского городского Совета, помимо всего прочего, обсуждались вопросы городской топонимики. ООО «Маршал-Центр», входящее в состав группы компаний «Трамплин», предложило назвать в честь «Трамплина» новые остановки общественного транспорта на улице Маршала Жукова, в обе стороны движения. Одна из этих остановок находится рядом со входом в технопарк «Трамплин», а потому было предложено дать ей соответствующее название.

«Присвоение остановке названия „Технопарк“ закрепит в топонимике позитивный образ г. Омска как одного из технологических центров России, будет работать на создание образа современного инновационного города, а также позволит лучше ориентироваться посетителям технопарка в городской сети общественного транспорта», — говорится в обращении «Маршал-Центра» в администрацию Центрального округа.

В ЦАО возражать не стали. Топонимическая комиссия большинством голосов одобрила новое название (стоит уточнить, что двое все же проголосовали против), а потом документы были отправлены в Горсовет. На пленарном заседании депутаты приняли окончательное решение: остановки будут называться «Технопарк».

Предложения о названиях для остановок регулярно вносятся на рассмотрение Омского городского Совета. В ряде случаев такие инициативы вносят заинтересованные стороны, приводя аргумент «Так нас проще будет найти». Депутаты, как правило, голосуют за, но иногда звучат саркастические замечания. Так, Сергей Дроздов, комментируя в октябре 2023 года название «Хоккейный клуб „Авангард“», предложил «переименовать остановку „Цирк“ в „Остановку имени бурого медведя“, а остановку „Центральный рынок“ в „Остановку имени копченой колбасы“».

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#Николай Эйхвальд#Омск#Горсовет#Название остановки
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