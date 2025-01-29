Новые остановки в центре Омска получили официальные названия

Предложения о названиях для остановок регулярно вносятся на рассмотрение Омского городского Совета. В ряде случаев такие инициативы вносят заинтересованные стороны, приводя аргумент «Так нас проще будет найти». Депутаты, как правило, голосуют за, но иногда звучат саркастические замечания. Так, Сергей Дроздов, комментируя в октябре 2023 года название «Хоккейный клуб „Авангард“», предложил «переименовать остановку „Цирк“ в „Остановку имени бурого медведя“, а остановку „Центральный рынок“ в „Остановку имени копченой колбасы“».