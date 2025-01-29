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Posted 29 января, 13:37

Published 29 января, 13:37

Modified 29 января, 13:44

Updated 29 января, 13:44

Омичи пожаловались на некачественное питание в детском саду на Левобережье

«Начинаются рвота и боли в животе»: омичей напугало качество продуктов в детском саду

29 января 2025, 13:37
Фото: Изображение Midjourney.

Омичи пожаловались на некачественное питание в детском саду на Левобережье

Родители сообщили, что в дошкольном учреждении качество обедов неудовлетворительное. По их словам, дети после этой еды себя плохо чувствуют.

Омичи снова заговорили о неудовлетворительном питании в образовательных учреждениях. На этот раз жалоба появилась на качество продуктов в детском саду №341, который находится по адресу бульвар Заречный, 4.

«В период с 27 по 29 января, согласно меню детского сада, было организовано горячее питание (обед/ужин). В меню были использованы фарш, печень, но, судя по предоставленным фото, детей кормили едой плохого качества (непрожаренное мясо, зеленая печень). Были зафиксированы случаи обращения в медицинское учреждение БУЗОО „Городская детская клиническая больница №3“», — рассказала омичка.

Позже нашлись и другие пострадавшие от еды в указанном детском саду.

«Мой ребенок тоже ходит в этот сад, и у него периодически после садика начинаются рвота, боли в животе, но, к счастью, обходимся без вызова скорой помощи», — сообщила другая горожанка.
«Являюсь родителем ребенка, который посещает данный сад. Ребенок отказывается кушать, пару раз возвращались с болями в животе. Плату за сад поднимают, а качество пищи оставляет желать лучшего», — добавила», — добавила еще одна жительница города.
Фото: Скриншот из паблика «Инцидент Омск»

В мэрии сообщили, что после жалоб родителей была в учреждении провели проверку. По ее результатам, усилили контроль за процессом приготовления пищи в саду №341.

«28 января 2025 года в меню — ленивые голубцы, приготовленные по установленной технологии. Администрации учреждения указано на необходимость усиления контроля за оказанием услуги в части соблюдения технологий приготовления пищи. Напоминаем, что любой из родителей может принять участие в контроле за приготовлением блюд и оценить их вкусовые качества. Для этого необходимо обратиться к руководителю учреждения», — добавили в городской администрации.

Ранее мы писали, что в омской школе № 32, где родители жаловались на качество питания и грязную посуду, в январе был зафиксирован один случай кишечной инфекции.

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#Ольга Скворцова#Здоровье#Образование#Омск#Мэрия#Жалобы#Родители#Проверка#Детский сад#Питание#Городская администрация#Медицинское учреждение
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