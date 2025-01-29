gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 09:57

Published 29 января, 09:57

Modified 29 января, 15:29

Updated 29 января, 15:29

Стала известна статистика разводов в Омской области за 2024 год

На 4% меньше, чем в 2023 году: в год семьи омичи стали реже разводиться

29 января 2025, 09:57
Фото: Изображение Midjourney. Стала известна статистика разводов в Омской области за 2024 год

Появилась неутешительная статистика по разводам в Омской области за 2024 год

В 2024 году отмечается интересная тенденция.

Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко рассказала о результатах работы за 2024 год.

Говоря о разводах, она отметила, что в Омской области наблюдается положительная тенденция — количество разводов снизилось. В 2024 году было зарегистрировано 8 444 развода, что на 360 меньше, чем в 2023 году.

Напомним, ранее Город55 писал, что всего за 2024 год около 12 тысяч омичей создали семьи. Почти половина из них вступили в брак впервые.

Любви все возрасты покорны: в Омской области женился 89-летний мужчина
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Статистика#Семья#Разводы#ЗАГС#Брак#Семьи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика