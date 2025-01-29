На 4% меньше, чем в 2023 году: в год семьи омичи стали реже разводиться

Posted 29 января, 09:57
Published 29 января, 09:57
Modified 29 января, 15:29
Updated 29 января, 15:29
Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко рассказала о результатах работы за 2024 год.
Говоря о разводах, она отметила, что в Омской области наблюдается положительная тенденция — количество разводов снизилось. В 2024 году было зарегистрировано 8 444 развода, что на 360 меньше, чем в 2023 году.
Напомним, ранее Город55 писал, что всего за 2024 год около 12 тысяч омичей создали семьи. Почти половина из них вступили в брак впервые.