Муниципальное похоронное агентство Омска выставило на продажу 3 катафалка

Стоит отметить, что КСУ переживает сейчас непростые времена. Муниципальное предприятие не выдерживает конкуренции с частниками, а потому его доля на рынке похоронных услуг постоянно уменьшается. Именно с этим может быть связано сокращение автопарка. Впрочем, речь может идти и о простом обновлении подвижного состава.