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Posted 29 января, 06:35

Published 29 января, 06:35

Modified 29 января, 06:37

Updated 29 января, 06:37

иллюстрация

Муниципальное похоронное агентство Омска выставило на продажу 3 катафалка

29 января 2025, 06:35
Фото: 1MI. иллюстрация

Омский «Комбинат специальных услуг» выставил на продажу 3 катафалка

Три машины вместе могут обойтись покупателю менее чем в 1 млн рублей.

Омское муниципальное предприятие «Комбинат специальных услуг» выставило на продажу сразу 3 катафалка. Сообщения об этом появились вчера, 28 января, на платформе ГИС «Торги». Все машины достаточно возрастные.

ПАЗ 2010 года выпуска с пробегом 187 тысяч километров продавец оценил в 202 тысячи рублей; ПАЗ 2009 года — в 162 тысячи. «Форд Транзит» 2007 года может обойтись покупателю в 519 тысяч рублей. Торги запланированы на 5, 6 и 7 марта соответственно.

Стоит отметить, что КСУ переживает сейчас непростые времена. Муниципальное предприятие не выдерживает конкуренции с частниками, а потому его доля на рынке похоронных услуг постоянно уменьшается. Именно с этим может быть связано сокращение автопарка. Впрочем, речь может идти и о простом обновлении подвижного состава.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Торги#Новости#КСУ#Катафалки
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