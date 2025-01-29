Муниципальное похоронное агентство Омска выставило на продажу 3 катафалка

Posted 29 января, 06:35
Published 29 января, 06:35
Modified 29 января, 06:37
Updated 29 января, 06:37
Омское муниципальное предприятие «Комбинат специальных услуг» выставило на продажу сразу 3 катафалка. Сообщения об этом появились вчера, 28 января, на платформе ГИС «Торги». Все машины достаточно возрастные.
ПАЗ 2010 года выпуска с пробегом 187 тысяч километров продавец оценил в 202 тысячи рублей; ПАЗ 2009 года — в 162 тысячи. «Форд Транзит» 2007 года может обойтись покупателю в 519 тысяч рублей. Торги запланированы на 5, 6 и 7 марта соответственно.
Стоит отметить, что КСУ переживает сейчас непростые времена. Муниципальное предприятие не выдерживает конкуренции с частниками, а потому его доля на рынке похоронных услуг постоянно уменьшается. Именно с этим может быть связано сокращение автопарка. Впрочем, речь может идти и о простом обновлении подвижного состава.