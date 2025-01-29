МТС объявил о старте предзаказа на новый ударопрочный смартфон

Posted 29 января, 06:56
Published 29 января, 06:56
Modified 29 января, 06:58
Updated 29 января, 06:58
Омичи могут заказать ударопрочный HONOR X9c по предзаказу. Смартфон сочетает флагманские характеристики и доступную цену. Предзаказ продлится до 3 февраля, а цена начинается от 38 990 рублей. Смартфон был представлен на специальном мероприятии в Москве.
HONOR X9c доступен в двух вариантах: модель 8+256 ГБ стоит 38 990 рублей, а 12+256 ГБ — 40 990 рублей. Все, кто оформит предзаказ, получат в подарок часы HONOR CHOICE Watch, расширенное сервисное обслуживание с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года, а также дополнительную годовую гарантию.
«Китайские бренды смартфонов продолжают доминировать на российском рынке. По итогам 2024 года на них приходится 80% всех продаж в штуках и 50% в деньгах. Один из наиболее растущих сегментов — смартфоны стоимостью от 30 до 40 тыс. рублей. За последние пять лет их доля продаж в штуках выросла почти вдвое до 5,1%. Это говорит о востребованности таких устройств, поэтому мы уверены, что HONOR X9c будет пользоваться спросом на рынке и станет одной из ключевых моделей в своей ценовой категории», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
О смартфоне
HONOR X9c получил стильный и современный дизайн, вдохновленный флагманской серией HONOR Magic. Смартфон легкий, тонкий, но при этом обладает высокой устойчивостью к повреждениям. Его корпус, несмотря на тонкость (7,98 мм), скрывает батарею емкостью 6 600 мА·ч и экран размером 6,78 дюйма. Он доступен в трех цветах: титановом фиолетовом, титановом черном и нефритовом голубом.
Смартфон получил 5-звездочный сертификат SGS Premium Performance. Экран и корпус устройства устойчивы к ударам и падениям, благодаря использованию специальных материалов и усиленной конструкции. Стекло экрана и задняя панель выдерживают падения с высоты до 2 метров.
Также смартфон имеет защиту от воды и пыли IP65M. Он прошел тесты на работу после попадания воды, включая погружение на глубину до 25 см на 5 минут. Влажный экран можно использовать даже мокрыми или жирными пальцами, что делает HONOR X9c надежным в любых условиях.
AMOLED-экран с разрешением 1.5К имеет яркость до 4 000 нит и частоту обновления 120 Гц. Он поддерживает широкий цветовой охват DCI-P3 и включает технологии защиты зрения, такие как «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки, «Циркадный ночной экран» с изменением цветопередачи в темное время суток, а также ШИМ-частота 3840 Гц, гарантирующая полное отсутствие видимого мерцания при управлении подсветкой.
Благодаря батарее 6 600 мА·ч и чипу управления питанием HONOR E1, смартфон отличается высокой автономностью. Аккумулятор работает при температурах от -55 до +30 градусов, поддерживая до 20 часов аудиовызовов при -55 градусов и до 30 часов при +30 градусов. Кроме того, интеллектуальная система управления энергопотреблением на базе технологий искусственного интеллекта позволяет поддерживать до 50 минут непрерывных звонков при уровне заряда всего 2%. Впервые в серии HONOR X смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку — адаптер на 66 Вт включен в комплект.
HONOR X9c оснащен камерой 108 Мп с оптической стабилизацией и AI Motion Sensing для съемки в движении. Он поддерживает три режима: портрет с окружающим фоном 1x, атмосферный портрет 2x и портрет крупным планом 3x. Также доступен AI-ластик для удаления ненужных объектов на фотографиях.