МТС объявил о старте предзаказа на новый ударопрочный смартфон

Благодаря батарее 6 600 мА·ч и чипу управления питанием HONOR E1, смартфон отличается высокой автономностью. Аккумулятор работает при температурах от -55 до +30 градусов, поддерживая до 20 часов аудиовызовов при -55 градусов и до 30 часов при +30 градусов. Кроме того, интеллектуальная система управления энергопотреблением на базе технологий искусственного интеллекта позволяет поддерживать до 50 минут непрерывных звонков при уровне заряда всего 2%. Впервые в серии HONOR X смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку — адаптер на 66 Вт включен в комплект.