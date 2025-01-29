Модульбанк приглашает бизнес ознакомиться со своим каналом о финансовой грамотности

Более того, собственный канал для бизнеса на платформе YouTube недавно презентовал Модульбанк. Эта кредитная организация изначально была задумана в качестве банка для предпринимателей, а теперь получила развитие в формате предпринимательского хаба. Кроме актуальных новостей из мира бизнеса и финансов эта площадка предоставляет возможности обмена опытом с действующими экспертами рынка. В числе спикеров этого канала (дублируется на Rutube и в VK), рассказывающего о том, как запустить собственный бизнес, где найти финансирование, как заплатить налоги и узнать о налоговых изменениях, — управляющий директор банка Никита Константинов. Также канал готовит серию видеороликов для подростков и начинающих предпринимателей.