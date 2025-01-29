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Posted 29 января, 06:44

Published 29 января, 06:44

Modified 29 января, 06:44

Updated 29 января, 06:44

Модульбанк приглашает бизнес ознакомиться со своим каналом о финансовой грамотности

Модульбанк приглашает бизнес ознакомиться со своим каналом о финансовой грамотности

29 января 2025, 06:44
Фото: 1MI.
Эксперты фиксируют охвативший весь мир кризис бизнес-школ: образовательные программы МВА, целью которых является подготовка специалистов в сфере управления и бизнеса, становятся все менее востребованными.

У этого явления целый ряд причин. Среди лежащих на поверхности можно назвать изменение структуры экономики (все больше граждан предпочитает самозанятость, и для руководства сотрудниками уже не нужно столько менеджеров, как раньше), а также рост популярности онлайн-обучения. Как показывает опыт, образовательную траекторию эффективнее всего строить самостоятельно, приобретая только полезные знания, что позволяет сэкономить и время, и деньги. Об этом информирует 56orb.

Сегодня наилучшим источником информации и вдохновения для деловых людей стали интернет-ресурсы с контентом для повышения финансовой грамотности. Они дают возможность определиться со стратегией для запуска бизнеса и управления им.

Собственные образовательные интернет-площадки для предпринимателей открывают известные бизнесмены, инвесторы, трейдеры, а также банковские организации.

Наряду с авторскими YouTube-каналами, такими как «Деньги не спят», «Дневник предпринимателя», соответствующий контент стал массово появляться на площадке Telegram, подобный канал — «Трансформатор» — есть у Сбербанка.

Более того, собственный канал для бизнеса на платформе YouTube недавно презентовал Модульбанк. Эта кредитная организация изначально была задумана в качестве банка для предпринимателей, а теперь получила развитие в формате предпринимательского хаба. Кроме актуальных новостей из мира бизнеса и финансов эта площадка предоставляет возможности обмена опытом с действующими экспертами рынка. В числе спикеров этого канала (дублируется на Rutube и в VK), рассказывающего о том, как запустить собственный бизнес, где найти финансирование, как заплатить налоги и узнать о налоговых изменениях, — управляющий директор банка Никита Константинов. Также канал готовит серию видеороликов для подростков и начинающих предпринимателей.

Эксперты предполагают, что обучение бизнес-навыкам будет и дальше уходить в онлайн-сферу. Ее преимущества перед традиционным очным обучением бесспорны. Помимо экономии времени и других средств, это доступность независимо от локации, гибкость расписания, индивидуальный темп работы и план обучения, а также разнообразие форматов подачи материала (видеолекции, вебинары, интерактивные задания, тесты, форумы для обсуждения). Все это гарантирует наилучшие возможности усвоения информации для ее практического применения.

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