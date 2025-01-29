Мэр Омска прокомментировал происшествие со сгоревшем автобусом на Новокирпичной

О сегодняшнем происшествии с пассажирским автобусом №64, произошедшем утром в районе остановки «Поселок Южный», высказался и Сергей Шелест. По словам мэра, инцидент не оказал глобального влияния на работу пассажирского транспорта. Тем не менее, временно троллейбусам, которые следуют по маршрутам №8 и №15, придется ездить только до остановки «ПО „Полет“» (в обычное время конечная у них на «Ул. Гашека»).