Мэр Омска прокомментировал происшествие со сгоревшем автобусом на Новокирпичной

Posted 29 января, 05:05
Published 29 января, 05:05
Modified 29 января, 05:07
Updated 29 января, 05:07
О сегодняшнем происшествии с пассажирским автобусом №64, произошедшем утром в районе остановки «Поселок Южный», высказался и Сергей Шелест. По словам мэра, инцидент не оказал глобального влияния на работу пассажирского транспорта. Тем не менее, временно троллейбусам, которые следуют по маршрутам №8 и №15, придется ездить только до остановки «ПО „Полет“» (в обычное время конечная у них на «Ул. Гашека»).
Шелест также заявил, что автобус был застрахован. Ответственные службы выяснят точную причину возгорания, которое началось в моторном отсеке.
Напомним, что в момент возгорания в транспорте было шесть пассажиров: они, как и водитель, не пострадали. Сам же автобус выгорел полностью. Проверку по факту произошедшего уже проводит и местная прокуратура.