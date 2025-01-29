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Posted 29 января, 05:05

Published 29 января, 05:05

Modified 29 января, 05:07

Updated 29 января, 05:07

Автобус после пожара

Мэр Омска прокомментировал происшествие со сгоревшем автобусом на Новокирпичной

29 января 2025, 05:05
Фото: Прокуратура Омской области. Автобус после пожара
Транспортное средство, по словам главы города, было застраховано. Точную причину возгорания еще предстоит установить.

О сегодняшнем происшествии с пассажирским автобусом №64, произошедшем утром в районе остановки «Поселок Южный», высказался и Сергей Шелест. По словам мэра, инцидент не оказал глобального влияния на работу пассажирского транспорта. Тем не менее, временно троллейбусам, которые следуют по маршрутам №8 и №15, придется ездить только до остановки «ПО „Полет“» (в обычное время конечная у них на «Ул. Гашека»).

Шелест также заявил, что автобус был застрахован. Ответственные службы выяснят точную причину возгорания, которое началось в моторном отсеке.

Напомним, что в момент возгорания в транспорте было шесть пассажиров: они, как и водитель, не пострадали. Сам же автобус выгорел полностью. Проверку по факту произошедшего уже проводит и местная прокуратура.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Общественный транспорт#Автобус#Пожары#Новости#Сергей Шелест
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