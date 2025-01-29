gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 09:40

Published 29 января, 09:40

Modified 29 января, 09:42

Updated 29 января, 09:42

В 2024 году почти 12 тысяч омичей создали семьи

Любви все возрасты покорны: в Омской области женился 89-летний мужчина

29 января 2025, 09:40
Фото: 1MI. В 2024 году почти 12 тысяч омичей создали семьи

Омич женился в 89 лет

Невеста оказалась младше.

Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко подытожила результаты работы за 2024 год. Так, было зарегистрировано 11 744 брака, из которых 5 786 пар вступили в брак впервые.

Омичи традиционно расписываются с июня по сентябрь. Меньше всего — в январе и мае. Самый любимый месяц для создания семьи — август (1 701 брак). Почти 75% браков прошло в торжественной обстановке.

Возрастные категории

  • Мужчины: — от 22 до 28 лет;
  • Женщины: — от 20 до 25 лет;
  • В возрасте до 18 лет: вступили в брак 12 юношей и 63 девушки;
  • Самая зрелая пара: жениху — 89 лет и невесте — 87 лет;
  • В возрасте 75 лет и старше: вступили в брак 41 мужчина и 17 женщин.

Регистрация браков с иностранцами

В Омской области зарегистрировали брак 316 граждан иностранных государств.

  • Граждане стран ближнего зарубежья: 297.

Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Латвия, Грузия и другие страны.

  • Граждане стран дальнего зарубежья: 19.

Германия, Турция, Вьетнам, Великобритания, Мьянма, Индия, Польша, Сербия, Румыния и другие страны. Среди иностранных невест две были из Вьетнама.

Ранее Город55 писал, что в Омской области родилась «Богоподобная девочка».

В Омской области в четырех семьях родилось по 11 ребенку
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Семья#ЗАГС#Иностранцы#Возраст#Браки#Традиции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика