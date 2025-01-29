Любви все возрасты покорны: в Омской области женился 89-летний мужчина

Posted 29 января, 09:40
Published 29 января, 09:40
Modified 29 января, 09:42
Updated 29 января, 09:42
Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко подытожила результаты работы за 2024 год. Так, было зарегистрировано 11 744 брака, из которых 5 786 пар вступили в брак впервые.
Омичи традиционно расписываются с июня по сентябрь. Меньше всего — в январе и мае. Самый любимый месяц для создания семьи — август (1 701 брак). Почти 75% браков прошло в торжественной обстановке.
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Регистрация браков с иностранцами
В Омской области зарегистрировали брак 316 граждан иностранных государств.
Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Латвия, Грузия и другие страны.
Германия, Турция, Вьетнам, Великобритания, Мьянма, Индия, Польша, Сербия, Румыния и другие страны. Среди иностранных невест две были из Вьетнама.
Ранее Город55 писал, что в Омской области родилась «Богоподобная девочка».