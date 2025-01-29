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Posted 29 января, 08:27

Published 29 января, 08:27

Modified 29 января, 08:29

Updated 29 января, 08:29

Главу федерального Минпросвещения наградили «за служение Омской области»

Федерального министра наградили «за служение Омской области»

29 января 2025, 08:27
Фото: Кремлин.ру.

Главу федерального Минпросвещения наградили «за служение Омской области»

Сергей Кравцов получит знак отличия первой степени.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал вчера, 28 января, распоряжение о награждении знаком отличия «За служение Омской области» I степени. Эту награду получит федеральный министр просвещения Сергей Кравцов. Официальная формулировка — «за выдающиеся достижения в развитии системы образования Омской области».

Это не первый случай, когда за «служение» омскому региону награждают деятелей федерального масштаба. Так, в 2023 году знак II степени «за большие достижения в сфере газификации» получили гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов и член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, а знак I степени — секретарь генерального совета «Единой России» и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Во втором случае причиной награждения стали «выдающие достижения в государственной и общественной деятельности».

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#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Сергей Кравцов#Виталий Хоценко#Награды
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