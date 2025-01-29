Федерального министра наградили «за служение Омской области»

Posted 29 января, 08:27
Published 29 января, 08:27
Modified 29 января, 08:29
Updated 29 января, 08:29
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал вчера, 28 января, распоряжение о награждении знаком отличия «За служение Омской области» I степени. Эту награду получит федеральный министр просвещения Сергей Кравцов. Официальная формулировка — «за выдающиеся достижения в развитии системы образования Омской области».
Это не первый случай, когда за «служение» омскому региону награждают деятелей федерального масштаба. Так, в 2023 году знак II степени «за большие достижения в сфере газификации» получили гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов и член правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, а знак I степени — секретарь генерального совета «Единой России» и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Во втором случае причиной награждения стали «выдающие достижения в государственной и общественной деятельности».