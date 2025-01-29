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Posted 29 января, 05:59

Published 29 января, 05:59

Modified 29 января, 06:01

Updated 29 января, 06:01

В Омске автобус для детей столкнулся с легковушкой

Есть пострадавшие: в Омске «детский автобус» попал в ДТП на 21-й Амурской

29 января 2025, 05:59
Фото: Омская полиция. В Омске автобус для детей столкнулся с легковушкой

В Омске при столкновении легковушки с «детским автобусом» пострадали малыши

Авария произошла в Центральном округе.

Омская полиция сообщает, что сегодня утром, в 07:30, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП в Центральном округе.

Водитель «Toyota» не справилась с управлением на перекрестке улиц 21-й Амурской и Завертяева. Ее машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом ПАЗ, который ехал без пассажиров не по маршруту.

Прокуратура взяла расследование под контроль
Прокуратура взяла расследование под контроль. Фото: Омская полиция

В аварии пострадали трое детей, которые были пассажирами в легковом автомобиле. Два мальчика 2018 и 2019 годов рождения и девочка — 2019 года. Все они получили травмы.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки. Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске водитель автобуса сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Опасный переход: в Омске автобус сбил 9-летнего мальчика на «зебре»
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#Риана Дязанцева#ДТП#Полиция#Омск#Дети#Травмы#Госавтоинспекция#Детский автобус
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