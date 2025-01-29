Есть пострадавшие: в Омске «детский автобус» попал в ДТП на 21-й Амурской

Posted 29 января, 05:59
Published 29 января, 05:59
Modified 29 января, 06:01
Updated 29 января, 06:01
Омская полиция сообщает, что сегодня утром, в 07:30, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП в Центральном округе.
Водитель «Toyota» не справилась с управлением на перекрестке улиц 21-й Амурской и Завертяева. Ее машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом ПАЗ, который ехал без пассажиров не по маршруту.
В аварии пострадали трое детей, которые были пассажирами в легковом автомобиле. Два мальчика 2018 и 2019 годов рождения и девочка — 2019 года. Все они получили травмы.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки. Напомним, ранее Город55 писал, что в Омске водитель автобуса сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе.