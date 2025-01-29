gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 03:16

Published 29 января, 03:16

Modified 29 января, 03:18

Updated 29 января, 03:18

Утро омичей началось с 9-балльных пробок

«Еще два года»: омичи потеряли рассудок в 9-балльных пробках

29 января 2025, 03:16
Фото: 1MI. Утро омичей началось с 9-балльных пробок

Омск превратился в транспортный ад с 9-балльными пробками

Водители негодуют, пассажиры опаздывают, а в комментариях на онлайн-картах появляются крики души.

Омичи уже привыкли начинать день с длительных поездок по загруженным дорогам, но сегодняшнее утро оказалось особенно сложным. По данным онлайн-карты 2ГИС, уровень пробок в Омске достиг 9 баллов.

Затрудненное движение наблюдается по всему городу, но наиболее серьезная ситуация складывается в Нефтяниках, центре и на Левом берегу.

Красным на карте отмечены десятки улиц:

Пробки оцениваются в 9 баллов из 10
Пробки оцениваются в 9 баллов из 10. Фото: 2ГИС
  • Основные улицы: Заозерная, Лукашевича, Красный Путь, Фрунзе, Конева, Булатова, Герцена, Богдана Хмельницкого, Хабаровская;
  • Крупные магистрали: Красноярский тракт, проспект Мира, проспект Королева;
  • Мосты: Октябрьский, 60-летия Победы, Ленинградский, 60-летия ВЛКСМ.

Как всегда, пробки вызвали бурную реакцию среди горожан. Водители и пассажиры, застрявшие в километровых заторах, делятся своим негодованием, сарказмом и даже отчаянием:

«Это просто издевательство. И это еще два года будет длиться. За это кто ответит?».
«День прошел, число сменилось — ничего не изменилось».
«Кажется, я сегодня опять опоздаю».
«Мне озон открывать надо, меня очередь порвет, у меня пвз».
«Вот люблю это место, каждое утро 100 км в час проезжаю».

Некоторые комментаторы, кажется, преисполнились в своем познании и просто теряют связь с реальностью в бесконечно-вечных пробках:

«Охохоюшки хохо».
«Пупупу».

Напомним, вчера в утренний час пик омичи стояли в 8-балльной пробке. Дополнительно ситуацию как раз усугубили многочисленные аварии.

В утренний час пик в Омске произошли десятки аварий
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Транспорт#Дороги#Пробки#Омск#Нефтяники#Комментарий#Водители#Заторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика