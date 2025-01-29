«Еще два года»: омичи потеряли рассудок в 9-балльных пробках

Posted 29 января, 03:16
Published 29 января, 03:16
Modified 29 января, 03:18
Updated 29 января, 03:18
Омичи уже привыкли начинать день с длительных поездок по загруженным дорогам, но сегодняшнее утро оказалось особенно сложным. По данным онлайн-карты 2ГИС, уровень пробок в Омске достиг 9 баллов.
Затрудненное движение наблюдается по всему городу, но наиболее серьезная ситуация складывается в Нефтяниках, центре и на Левом берегу.
Красным на карте отмечены десятки улиц:
Как всегда, пробки вызвали бурную реакцию среди горожан. Водители и пассажиры, застрявшие в километровых заторах, делятся своим негодованием, сарказмом и даже отчаянием:
«Это просто издевательство. И это еще два года будет длиться. За это кто ответит?».
«День прошел, число сменилось — ничего не изменилось».
«Кажется, я сегодня опять опоздаю».
«Мне озон открывать надо, меня очередь порвет, у меня пвз».
«Вот люблю это место, каждое утро 100 км в час проезжаю».
Некоторые комментаторы, кажется, преисполнились в своем познании и просто теряют связь с реальностью в бесконечно-вечных пробках:
«Охохоюшки хохо».
«Пупупу».
Напомним, вчера в утренний час пик омичи стояли в 8-балльной пробке. Дополнительно ситуацию как раз усугубили многочисленные аварии.