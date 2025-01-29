gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 08:48

Published 29 января, 08:48

Modified 29 января, 09:02

Updated 29 января, 09:02

В Омской области у 375 иностранных граждан появились дети в 2024 году

Дети без границ: в Омской области родилось 377 малышей у иностранных пар

29 января 2025, 08:48
Фото: 1MI. В Омской области у 375 иностранных граждан появились дети в 2024 году

В Омской области 375 иностранных граждан стали родителями в 2024 году

Число детей в иностранных семьях остается незначительным.

Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко подвела итоги 2024 года, рассказав о возрастных тенденциях среди матерей и о детях, родившихся у иностранных граждан.

Интересно, что средний возраст женщин, родивших в 2024 году, остался примерно таким же, как и в 2023 году:

  • В муниципальных районах Омской области — около 30 лет (как и в 2023 году);
  • В Омске средний возраст немного снизился — 29 (в 2023 году — 31).

Большая часть женщин рожает в возрасте от 25 до 34 лет.

Дети в иностранных семьях

В 2024 году в Омской области появилось на свет 375 детей, чьи родители — граждане других государств.

  • Оба родителя иностранцы: 90 случаев;
  • Отец — иностранец, мать — россиянка: 203 случая;
  • Мать — иностранка, отец — россиянин: 82 случая.

Ранее Город55 писал, что за 2024 год в Омской области родилось около 14 тысяч детей, а в 4-х семьях появился 11 ребенок.

В Омской области в четырех семьях родилось по 11 ребенку
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Омск#Омская область#Россия#Дети#Статистика#Семья#Роды#ЗАГС#Иностранцы#Рождение#2024 год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика