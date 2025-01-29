Дети без границ: в Омской области родилось 377 малышей у иностранных пар

Posted 29 января, 08:48
Published 29 января, 08:48
Modified 29 января, 09:02
Updated 29 января, 09:02
Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко подвела итоги 2024 года, рассказав о возрастных тенденциях среди матерей и о детях, родившихся у иностранных граждан.
Интересно, что средний возраст женщин, родивших в 2024 году, остался примерно таким же, как и в 2023 году:
Большая часть женщин рожает в возрасте от 25 до 34 лет.
Дети в иностранных семьях
В 2024 году в Омской области появилось на свет 375 детей, чьи родители — граждане других государств.
Ранее Город55 писал, что за 2024 год в Омской области родилось около 14 тысяч детей, а в 4-х семьях появился 11 ребенок.