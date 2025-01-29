«Чем правда вредит вузу?»: в разгар скандала в ОмГУ утвердили этический кодекс

С конца 2024 года в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского продолжается скандал с выплатой заработной платы сотрудникам. Точнее с ее невыплатой. Прямо перед праздниками преподавателей оставили без половины зарплаты. Если быть точнее, их лишили стимулирующих надбавок, из-за чего работники получили вдвое меньше суммы, на которую рассчитывали. Более того, людей даже не оповестили заранее о том, что общая сумма зарплаты будет меньше. При этом, по словам педагогов, ранее вуз ежемесячно выплачивал стимулирующие. Именно поэтому для омичей это стало настоящим новогодним «сюрпризом».