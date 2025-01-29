«Чем правда вредит вузу?»: в разгар скандала в ОмГУ утвердили этический кодекс

Posted 29 января, 10:16
Published 29 января, 10:16
Modified 29 января, 10:23
Updated 29 января, 10:23
С конца 2024 года в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского продолжается скандал с выплатой заработной платы сотрудникам. Точнее с ее невыплатой. Прямо перед праздниками преподавателей оставили без половины зарплаты. Если быть точнее, их лишили стимулирующих надбавок, из-за чего работники получили вдвое меньше суммы, на которую рассчитывали. Более того, людей даже не оповестили заранее о том, что общая сумма зарплаты будет меньше. При этом, по словам педагогов, ранее вуз ежемесячно выплачивал стимулирующие. Именно поэтому для омичей это стало настоящим новогодним «сюрпризом».
Жалобы стали поступать в нашу редакцию 27 декабря. За несколько дней до Нового года сотрудница университета анонимно сообщила, что сотрудникам вуза не доплатили 50% зарплаты.
«Приказом ректора (естественно, в устной форме) преподавателям не выплатили то, что они честно заработали (то, что начислялось через стимулирующие надбавки). В бухгалтерии ответили, что было такое распоряжение ректора, год закрыт и ничего в январе не будет. Людей под Новый год лишили больше 50% зарплаты!» — рассказала омичка.
Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил эту информацию.
«Все в шоке, запах корвалола по всем кабинетам. Преподаватели, которые столько лет работают, впервые оказались в ситуации, когда только голые оклады выдали. Даже если финансовые сложности — вуз всегда старался что-то выискать, что-то сэкономить, чтобы людей порадовать, а здесь какое-то наплевательское отношение. Но больше людей печалит то, что по закону ректор имеет право не выплачивать стимулирующие», — рассказал омич.
После этого скандал стал обостряться сильнее, и в нашу редакцию стало поступать все больше и больше жалоб. Так, в середине января еще один преподаватель ОмГУ сообщил об этой ситуации и даже озвучил примерную сумму потери.
«Стимулирующие надбавки выплатили только руководству университета и факультетов. Остальным сотрудникам были выплачены какие-то символические суммы: например, мне около 5 тысяч, хотя раньше эта сумма была около 30 тысяч, что составляет примерно половину зарплаты. Администрация университета даже не предупредила работников о возможном снижении зарплаты. Да и до сих пор никаких комментариев не выдала».
Тогда мы решили разобраться в ситуации детальнее и выяснить, что это за стимулирующие надбавки и за что они начисляются.
Согласно статье 129 ТК РФ, к стимулирующим выплатам относятся: доплаты и надбавки стимулирующего характера (устанавливаются работнику за более высокую квалификацию, значительный опыт работы); премии; иные поощрительные выплаты. К стимулирующим выплатам относиться:
Выяснилось, что в госуниверситете действует рейтинговая система распределения этих стимулирующих выплат. Доцент ОмГУ рассказал Городу55, что 45% сотрудников вуза не получают эти надбавки, 35% — получают 54% выплат и 20% — получают 46%. Это так называемая «желтая» и «зеленая» зона.
«До декабря 2024 года работники, которым полагаются стимулирующие надбавки, получали их ежемесячно. Например, доцент, попавший в „желтую“ зону в среднем получал 85 тысяч рублей, а в „зеленую“ — 110 тысяч рублей. Кроме того, в позапрошлом году перед Новым годом работникам, которые являются молодыми учеными, выплачивали премии по 50-70 тысяч», — объяснил доцент.
В декабре преподаватели, конечно же, ожидали получение стимулирующих выплат в размере, привычных им. Однако 27 числа выяснилось, что никому из профессорско-преподавательского состава не выплатили больше одной-двух тысяч рублей, добавил сотрудник ОмГУ.
Несмотря на многочисленные жалобы со стороны преподавателей, в ОмГУ опровергают всю информацию. В официальном ответе госуниверситета на запрос Города55 сказано, что вуз в своей деятельности руководствуется федеральными законами, локальными нормативными актами, и иными нормативными правовыми актами. И никак иначе.
«В декабре 2024 года заработная плата за декабрь была выплачена работникам ОмГУ 26 декабря 2024 года в полном объеме, в том числе и стимулирующие выплаты, в соответствии с действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами ОмГУ», — сообщили в университете, тем самым опровергнув заявления сотрудников вуза.
Однако денег преподаватели госуниверситета не увидели, а в вузе настаивают, что проблемы нет. Но Город55 продолжил следить за развитием событий, и вот что выяснилось дальше.
Городу55 стало известно, что 24 января 2025 года, то есть после начавшегося скандала с урезанием выплат перед праздниками, сотрудники ОмГУ получили уже утвержденный приказ — так называемый кодекс этики и служебного поведения работников вуза.
Среди основных принципов и правил поведения сотрудников там есть пункт 2.4 запрещающий без согласования с руководством, давать интервью в СМИ, публично комментировать деятельность ОмГУ, а так же деятельность, связанную с выполнением своих служебных обязанностей. Не менее интересным является пункт 3.2.4 о запрете обсуждения личной жизни и личных недостатков коллег. В противном случае создается комиссия, фиксируется нарушение и применяются указанные в кодексе санкции.
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
В ОмГУ нам ответили, что «признаков нарушения статьи не выявлено». Однако у преподавателей иное мнение на этот счет.
«Если человек лжет и клевещет в отношении ОмГУ, то подавайте в суд, доказывайте и наказывайте, увольняйте. А если человек пишет и говорит правду о том, что происходит (а чаще именно творится) в ОмГУ, так чем он вредит вузу? Он, напротив, старается бороться за справедливость и законность — основу конструктивного взаимодействия в коллективе и немаловажный фактор развития университета в целом», — сообщил нам сотрудник вуза.
В госуниверситете уверяют, что принятия Кодексов этики применяются в различных видах профессиональной деятельности, например, у врачей, журналистов, правоохранителей. И для ОмГУ такая практика не нова.
«В 2016 году был издан приказ „Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников ОмГУ“. Жизнь не стоит на месте, и сейчас была принята новая редакция Кодекса с учетом современных вызовов, требований федерального законодательства, в частности, закона „О противодействии коррупции“. Кодекс этики и служебного поведения работников ОмГУ основан на общепринятых нормах делового поведения. Он призван способствовать развитию корпоративной культуры, системы ценностей, моральных обязательств и требований. Кодекс определяет этические нормы, которыми должны руководствоваться в своей деятельности все работники университета, правила поведения сотрудников при осуществлении профессиональной деятельности, основные принципы взаимоотношений, которые должны соблюдать работники вуза независимо от занимаемой должности», — сообщили в вузе.
По словам доцента ОмГУ, из-за несоблюдения требований этического кодекса университетом могут быть наложены следующие санкции: приостановление действующего договора, снятие с должности, выговор, общественное порицание.
«Такая позиция ведет к политической пассивности большинства населения, что давно подтверждается низкой явкой на выборах и отсутствием какой-либо активности на рабочем месте. „Все равно ничего не изменится“, — скажет обыватель. — „Все уже решили за нас“. Насильственная кодификация норм поведения ведет к отчуждению, росту недоверия к окружающим и страху за будущее», — подчеркнул омич.
***
Как мы видим, новый Кодекс этики приняли после скандала с урезанием выплат перед Новым годом. Естественно, «после» — не значит «вследствие», однако все это выглядит как попытка вуза заставить преподавателей замолчать.
Вместо обсуждения законов, принципов и правил совместной деятельности, сотрудникам отправили уже утвержденный указ. А людям остается лишь оставить на нем свой автограф.
Как говорят в ОмГУ, этический кодекс «призван способствовать развитию корпоративной культуры, системы ценностей, моральных обязательств и требований». Однако, как подметил доцент университета, действия вуза могут привести к отчуждению, росту недоверия к окружающим и страху за будущее. И с этим сложно не согласиться.
Полагаем, что стадии депрессии и принятия еще впереди, и по этой причине Город55 продолжит следить за ситуацией в вузе.