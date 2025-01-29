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Posted 29 января, 09:45

Published 29 января, 09:45

Modified 29 января, 09:47

Updated 29 января, 09:47

Для омичей открыли 11 субсидированных авиамаршрутов

Бюджет Омской области будет субсидировать в 2025 году 11 авиамаршрутов

29 января 2025, 09:45
Фото: 1MI.

Для омичей открыли 11 субсидированных авиамаршрутов

По более выгодной цене можно будет улететь в Уфу, Новый Уренгой и другие города.

В 2025 году 11 авиамаршрутов, связывающих Омск с другими городами России, станут субсидированными. Соответствующие рейсы будут финансироваться из бюджета Омской области, и благодаря этому омичи смогут покупать билеты по более выгодной цене.

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Омской области, в списке рейсы авиакомпаний «Азимут» (в Уфу), «Россия» (в Красноярск), «ЮВТ Аэро» (в Абакан и Тобольск), «Икар» (в Казань), «Ямал» (в Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск и Надым), «Ред Вингс» (в Екатеринбург). Последняя компания планирует еще и запустить рейсы в Улан-Удэ.

Кроме того, правительство Ханты-Мансийского автономного округа субсидирует авиамаршрут Омск — Ханты-Мансийск.

Напомним: в списке субсидируемых маршрутов 2024 года было 12 пунктов с приблизительно тойже географией.

Доступные полеты: для омичей открыли 12 субсидированных маршрутов
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Минтранс#Субсидируемые рейсы
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