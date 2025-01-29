Бюджет Омской области будет субсидировать в 2025 году 11 авиамаршрутов

Posted 29 января, 09:45
Published 29 января, 09:45
Modified 29 января, 09:47
Updated 29 января, 09:47
В 2025 году 11 авиамаршрутов, связывающих Омск с другими городами России, станут субсидированными. Соответствующие рейсы будут финансироваться из бюджета Омской области, и благодаря этому омичи смогут покупать билеты по более выгодной цене.
Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Омской области, в списке рейсы авиакомпаний «Азимут» (в Уфу), «Россия» (в Красноярск), «ЮВТ Аэро» (в Абакан и Тобольск), «Икар» (в Казань), «Ямал» (в Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск и Надым), «Ред Вингс» (в Екатеринбург). Последняя компания планирует еще и запустить рейсы в Улан-Удэ.
Кроме того, правительство Ханты-Мансийского автономного округа субсидирует авиамаршрут Омск — Ханты-Мансийск.
Напомним: в списке субсидируемых маршрутов 2024 года было 12 пунктов с приблизительно тойже географией.