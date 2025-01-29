Бюджет Омской области будет субсидировать в 2025 году 11 авиамаршрутов

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Омской области, в списке рейсы авиакомпаний «Азимут» (в Уфу), «Россия» (в Красноярск), «ЮВТ Аэро» (в Абакан и Тобольск), «Икар» (в Казань), «Ямал» (в Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск и Надым), «Ред Вингс» (в Екатеринбург). Последняя компания планирует еще и запустить рейсы в Улан-Удэ.