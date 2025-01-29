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Posted 29 января, 04:34

Published 29 января, 04:34

Modified 29 января, 04:36

Updated 29 января, 04:36

Иллюстрация

Автобус выгорел дотла: прокуратура заинтересовалась пожаром у Новокирпичной в Омске

29 января 2025, 04:34
Фото: Изображение Midjourney. Иллюстрация

Прокуратура проведет проверку из-за сгоревшего дотла автобуса в Омске

Происшествие произошло в среду утром в районе остановки «Поселок Южный». В момент возгорания в транспорте находились люди.

Инцидент со сгоревшим дотла пассажирским автобусом, следовавшем по маршруту №64, взяла на контроль прокуратура Октябрьского округа. В пресс-службе ведомства сообщили, что организуют проверку по факту произошедшего возгорания.

Пожар, напомним, произошел сегодня, 29 января, утром на улице Новокирпичная рядом с остановкой «Поселок Южный». Возгорание началось с моторного отсека. В момент происшествия в салоне автобуса было шесть пассажиров: все они смогли эвакуироваться. В итоге пострадавших нет, если только не брать в расчет само транспортное средство. Оно полностью уничтожено огнем.

Сгоревший автобус №64 в Омске
Сгоревший автобус №64 в Омске
Сгоревший автобус №64 в Омске. Фото: Прокуратура Омской области

Точную причину возгорания установят после проведения соответствующих экспертиз. Сотрудникам прокуратуры также предстоит дать оценку соблюдению ответственными должностными лицами законодательства.

В Омске в районе Московки загорелся пассажирский автобус
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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Прокуратура#Общественный транспорт#Автобус#Пожары#Новости#Пассажирский автобус
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