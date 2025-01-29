Автобус выгорел дотла: прокуратура заинтересовалась пожаром у Новокирпичной в Омске

Пожар, напомним, произошел сегодня, 29 января, утром на улице Новокирпичная рядом с остановкой «Поселок Южный». Возгорание началось с моторного отсека. В момент происшествия в салоне автобуса было шесть пассажиров: все они смогли эвакуироваться. В итоге пострадавших нет, если только не брать в расчет само транспортное средство. Оно полностью уничтожено огнем.