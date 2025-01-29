10 аварий и пробки 9 баллов: что творится на омских дорогах в вечерний час пик

Posted 29 января, 12:49
Published 29 января, 12:49
Modified 29 января, 13:34
Updated 29 января, 13:34
Вечером в среду, 29 января, Омск сковали 9-балльные пробки. По данным онлайн-карты 2ГИС, заторы наблюдаются во всех частях города — на улицах Гагарина, Интернациональной, Красном Пути, Герцена, Орджоникидзе, на Фрунзенском мосту.
На Левом берегу движение затруднено на 3-й Енисейской, 70 лет Октября, Конева, Ватутина, Лукашевича. Также уже традиционные пробки образовались на подъездах к мосту у Телецентра, на улице Заозерной и проспекте Мира.
Кроме того, ситуацию на дорогах осложняют ДТП. На онлайн-карте насчитывается десяток аварий — все они произошли в разных частях города.
Омичи делятся эмоциями в комментариях онлайн-карты, реагируя на заторы:
«Мы хотели поехать в кафешку и рассказать накопившиеся истории, но рассказали их по пути в пробке»;
«Как же надоело это все»;
«Перенесите остановку „СибАДИ“ на время ремонта моста»;
«Народ, хватит лезть с обочины. А другая сторона, не пропускайте их. Мы так никогда домой не доедем».