Жители Омска потратили больше всех на рестораны и кафе за новогодние праздники

Posted 28 января, 07:31
Published 28 января, 07:31
Modified 28 января, 07:51
Updated 28 января, 07:51
Во время новогодних праздников 2025 года походы в рестораны и кафе в России стали дороже. Аналитики «Контур.Маркет», результаты исследования которых публикует «РБК Вино», подсчитали, что средний чек вырос на 13% и составил 2 043 рубля, хотя посетителей стало меньше — количество заказов снизилось на 5%. Эксперты объясняют это падением спроса в регионах, где у людей меньше денег, а заведения вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать убытки.
Города с самым высоким средним чеком за новогодние праздники:
Города с самым низким средним чеком за новогодние праздники (рубли):
Процентные изменения среднего чека:
Ранее Город55 писал, что омичи с января по ноябрь 2024 года потратили в общепитах почти 31 млрд рублей.