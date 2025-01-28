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Posted 28 января, 07:31

Published 28 января, 07:31

Modified 28 января, 07:51

Updated 28 января, 07:51

Жители Омска потратили больше всех на рестораны и кафе за новогодние праздники

Жители Омска потратили больше всех на рестораны и кафе за новогодние праздники

28 января 2025, 07:31
Фото: 1MI.
Омичи перегнали даже москвичей.

Во время новогодних праздников 2025 года походы в рестораны и кафе в России стали дороже. Аналитики «Контур.Маркет», результаты исследования которых публикует «РБК Вино», подсчитали, что средний чек вырос на 13% и составил 2 043 рубля, хотя посетителей стало меньше — количество заказов снизилось на 5%. Эксперты объясняют это падением спроса в регионах, где у людей меньше денег, а заведения вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать убытки.

Города с самым высоким средним чеком за новогодние праздники
Города с самым высоким средним чеком за новогодние праздники. Фото: ChatGPT

Города с самым высоким средним чеком за новогодние праздники:

  • Омск: 4 665 рублей;
  • Краснодар: 4 658 рублей;
  • Москва: 3 472 рублей;
  • Пермь: 2 773 рубля.

Города с самым низким средним чеком за новогодние праздники (рубли):

  • Казань: 411 рублей;
  • Уфа: 591 рубль;
  • Новосибирск: 816 рублей.

Процентные изменения среднего чека:

  • Наибольший рост: Воронеж (+43%), Омск и Санкт-Петербург (+37%);
  • Наибольшее снижение: Новосибирск (-11%), Ростов-на-Дону (-9%).

Ранее Город55 писал, что омичи с января по ноябрь 2024 года потратили в общепитах почти 31 млрд рублей.

Омичи оставили в кафе и ресторанах почти 31 млрд рублей
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#Риана Дязанцева#Омск#Москва#Кафе#Общепит#Новогодние праздники#Рестораны
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