Жители Омска потратили больше всех на рестораны и кафе за новогодние праздники

Во время новогодних праздников 2025 года походы в рестораны и кафе в России стали дороже. Аналитики «Контур.Маркет», результаты исследования которых публикует «РБК Вино», подсчитали, что средний чек вырос на 13% и составил 2 043 рубля, хотя посетителей стало меньше — количество заказов снизилось на 5%. Эксперты объясняют это падением спроса в регионах, где у людей меньше денег, а заведения вынуждены поднимать цены, чтобы компенсировать убытки.