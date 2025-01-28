Жители Ленинградской области могут застраховать жилье в СОГАЗе вместе с комплатежами

Не подлежат страхованию квартиры, расположенные в деревянных домах, а также в домах, признанных аварийными и подлежащими реконструкции. Кроме того, страхованию не подлежат квартиры, на которые обращено взыскание, или в отношении которых прекращены права собственности или договора найма. Полный список исключений содержится в правилах страхования.