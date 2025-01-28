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Posted 28 января, 09:29

Published 28 января, 09:29

Modified 28 января, 09:31

Updated 28 января, 09:31

Хоккеист отличился во втором и третьем периодах

Защитник омского «Авангарда» Чистяков стал игроком дня КХЛ

28 января 2025, 09:29
Фото: ХК Авангард. Хоккеист отличился во втором и третьем периодах
В матче с «Адмиралом» Семен Чистяков оформил дубль. Болельщики признали хоккеиста игроком дня.

Защитник омского «Авангарда» Семен Чистяков стал игроком дня Континентальной хоккейной лиги. За него отдали голоса 32% болельщиков.

Накануне, 28 января, Чистяков оформил дубль в домашнем матче против «Адмирала» из Владивостока. Хоккеист отличился во втором и третьем периодах. В итоге «ястребы» победили соперника со счетом 4:1.

Семен Чистяков играет в «Авангарде» с 2020 года. Также выступал в «Омских Крыльях» и «Омских Ястребах». В сезоне-2024/2025 хоккеист провел за «ястребов» 48 матчей и набрал 28 очков (14 шайб + 14 результативных передач). Показатель полезности игрока равен «плюс 14».

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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#КХЛ#Семен Чистяков#Владивосток#Ястребы#Адмирал
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