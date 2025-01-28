Защитник омского «Авангарда» Чистяков стал игроком дня КХЛ

Posted 28 января, 09:29
Published 28 января, 09:29
Modified 28 января, 09:31
Updated 28 января, 09:31
Защитник омского «Авангарда» Семен Чистяков стал игроком дня Континентальной хоккейной лиги. За него отдали голоса 32% болельщиков.
Накануне, 28 января, Чистяков оформил дубль в домашнем матче против «Адмирала» из Владивостока. Хоккеист отличился во втором и третьем периодах. В итоге «ястребы» победили соперника со счетом 4:1.
Семен Чистяков играет в «Авангарде» с 2020 года. Также выступал в «Омских Крыльях» и «Омских Ястребах». В сезоне-2024/2025 хоккеист провел за «ястребов» 48 матчей и набрал 28 очков (14 шайб + 14 результативных передач). Показатель полезности игрока равен «плюс 14».
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