Защитник омского «Авангарда» Чистяков стал игроком дня КХЛ

Семен Чистяков играет в «Авангарде» с 2020 года. Также выступал в «Омских Крыльях» и «Омских Ястребах». В сезоне-2024/2025 хоккеист провел за «ястребов» 48 матчей и набрал 28 очков (14 шайб + 14 результативных передач). Показатель полезности игрока равен «плюс 14».