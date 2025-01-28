Запасаемся наличными. Омичей предупредили о неполадках при оплате проезда

Posted 28 января, 09:43
Published 28 января, 09:43
Modified 28 января, 09:45
Updated 28 января, 09:45
В среду, 29 января, в общественном транспорте Омска могут происходить сбои при оплате проезда с помощью NFC-меток и QR-кодов. Об этом сообщили в департаменте транспорта омской мэрии.
В ночь с 28 на 29 января запланированы технические работы в Национальной системе платежных карт. Они пройдут с 1:00 до 3:30 часов по московскому времени. Ожидается, что к 7:00 по омскому времени сервис продолжит работу в привычном режиме.
«Просим учитывать данную информацию при планировании поездок в городском пассажирском транспорте в утреннее время. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в департаменте транспорта.
Ранее Город55 рассказывал, что омские перевозчики говорят о необходимости повышения стоимости проезда вплоть до 80 рублей.