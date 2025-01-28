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Posted 28 января, 09:43

Published 28 января, 09:43

Modified 28 января, 09:45

Updated 28 января, 09:45

Омичей предупредили о сбоях при оплате проезда в транспорте

Запасаемся наличными. Омичей предупредили о неполадках при оплате проезда

28 января 2025, 09:43
Фото: 1MI.

Омичей предупредили о сбоях при оплате проезда в транспорте

Из-за технических работ в утренние часы в омском транспорте возможны перебои с оплатой проезда через NFC-метки и QR-коды.

В среду, 29 января, в общественном транспорте Омска могут происходить сбои при оплате проезда с помощью NFC-меток и QR-кодов. Об этом сообщили в департаменте транспорта омской мэрии.

В ночь с 28 на 29 января запланированы технические работы в Национальной системе платежных карт. Они пройдут с 1:00 до 3:30 часов по московскому времени. Ожидается, что к 7:00 по омскому времени сервис продолжит работу в привычном режиме.

«Просим учитывать данную информацию при планировании поездок в городском пассажирском транспорте в утреннее время. Приносим извинения за временные неудобства», — сообщили в департаменте транспорта.

Ранее Город55 рассказывал, что омские перевозчики говорят о необходимости повышения стоимости проезда вплоть до 80 рублей.

До 80 рублей. Омские перевозчики сообщили, какая должна быть стоимость проезда
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#Евгений Игишев#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Оплата проезда#Оплата#Безналичная оплата#Бесконтактная оплата
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