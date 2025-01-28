Ядовитый воздух: жители Омска дышали опасными веществами на выходных

Это токсичный газ с характерным запахом, который образуется при разложении органических веществ или в промышленных процессах. В небольших концентрациях он раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Превышение норм может привести к отравлению: возникают головные боли, тошнота, ухудшение координации.