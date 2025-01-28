Ядовитый воздух: жители Омска дышали опасными веществами на выходных

Posted 28 января, 02:25
Published 28 января, 02:25
Modified 28 января, 02:27
Updated 28 января, 02:27
В воскресенье, 26 января, в двух округах Омска были выявлены превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Пробы показали отклонения от нормативов, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Специалисты отметили аномальные показатели по оксиду углероду в Центральном округе и сероводороду в Кировском:
Этот газ может образовываться в результате сгорания топлива, выбросов предприятий или транспорта. Даже небольшое превышение концентрации может вызвать головную боль, головокружение, слабость и затрудненное дыхание.
Это токсичный газ с характерным запахом, который образуется при разложении органических веществ или в промышленных процессах. В небольших концентрациях он раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Превышение норм может привести к отравлению: возникают головные боли, тошнота, ухудшение координации.
Напомним, ранее Город55 писал, что в одной из рек Омска обнаружили высокую концентрацию ртути.