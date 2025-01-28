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Posted 28 января, 02:25

Published 28 января, 02:25

Modified 28 января, 02:27

Updated 28 января, 02:27

Опасные химические элементы атаковали два округа Омска

Ядовитый воздух: жители Омска дышали опасными веществами на выходных

28 января 2025, 02:25
Фото: 1MI. Опасные химические элементы атаковали два округа Омска

В двух округах Омска зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

Превышение опасных веществ обнаружили на территории Центрального и Кировского округов.

В воскресенье, 26 января, в двух округах Омска были выявлены превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Пробы показали отклонения от нормативов, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Специалисты отметили аномальные показатели по оксиду углероду в Центральном округе и сероводороду в Кировском:

Качество атмосферного воздуха во всех административных округах
Качество атмосферного воздуха во всех административных округах. Фото: Обь-Иртышское УГМС
  • Центральный округ: концентрация оксида углерода превысила допустимый уровень — 1,4.

Этот газ может образовываться в результате сгорания топлива, выбросов предприятий или транспорта. Даже небольшое превышение концентрации может вызвать головную боль, головокружение, слабость и затрудненное дыхание.

  • Кировский округ: уровень сероводорода оказался выше нормы — 2,8.

Это токсичный газ с характерным запахом, который образуется при разложении органических веществ или в промышленных процессах. В небольших концентрациях он раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Превышение норм может привести к отравлению: возникают головные боли, тошнота, ухудшение координации.

Напомним, ранее Город55 писал, что в одной из рек Омска обнаружили высокую концентрацию ртути.

В Омской области зафиксировали загрязнение Иртыша опасным химическим элементом
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#Риана Дязанцева#Экология#Омск#Загрязнение воздуха#Вредные вещества#Сероводород#Кировский округ#Центральный округ#ПДК#Углерод
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