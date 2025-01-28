В утренний час пик в Омске произошли десятки аварий

Posted 28 января, 04:49
Published 28 января, 04:49
Modified 28 января, 05:12
Updated 28 января, 05:12
Город55 запросил в ГИБДД информацию о случившихся за утро ДТП. Начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева сообщила, что с самого утра начали поступать сообщения о ДТП.
«С семи утра уже поступило нам 23 заявки», — уточняет Наталья Бобылева.
В основном причиной аварий стали нарушения правил дорожного движения, такие как несоблюдение дистанции и бокового интервала. Наталья Бобылева подчеркнула, что в авариях никто не пострадал.
Хотя дорожная ситуация на большинстве участков города была нормальной, многие водители не учли погодные условия и не соблюдали скоростной режим. Отметим, что сегодня в Омской области температура воздуха составляет от -10 до -13 градусов. Ранее Город55 писал, что в утренний час пик омичи стояли в 8-балльной пробке. Дополнительно ситуацию как раз усугубили многочисленные аварии.