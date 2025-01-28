В утренний час пик в Омске произошли десятки аварий

Хотя дорожная ситуация на большинстве участков города была нормальной, многие водители не учли погодные условия и не соблюдали скоростной режим. Отметим, что сегодня в Омской области температура воздуха составляет от -10 до -13 градусов. Ранее Город55 писал, что в утренний час пик омичи стояли в 8-балльной пробке. Дополнительно ситуацию как раз усугубили многочисленные аварии.