В Омской области в реке Омь обнаружили высокую концентрацию ртути

Posted 28 января, 04:14
Published 28 января, 04:14
Modified 28 января, 04:26
Updated 28 января, 04:26
20 января в Омской области специалисты Обь-Иртышского УГМС провели анализ воды в реке Омь. Результаты показали превышение допустимых норм содержания ртути, что вызывает серьезные экологические опасения.
Исследование выявило, что в 300 метрах выше города Калачинска концентрация ртути составила 0,042 мкг/дм3. Это превышает допустимые нормы, установленные для воды, и указывает на наличие в реке опасного химического элемента.
Ртуть — это токсичное вещество, которое может накапливаться в организме, вызывая серьезные заболевания. Ее попадание в водоемы представляет угрозу для экосистемы и здоровья людей, использующих эту воду для питья или бытовых нужд.
Напомним, это не первый случай выявления ртути в водоемах региона. Ранее в реке Иртыш также фиксировались превышения допустимых концентраций ртути. Кроме того, на прошлых выходных в Омске обнаружили превышение ПДК других вредных веществ в воздухе.