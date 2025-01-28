gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 04:14

Published 28 января, 04:14

Modified 28 января, 04:26

Updated 28 января, 04:26

Концентрация опасного химического вещества в реке Омь превысила безопасные нормы

В Омской области в реке Омь обнаружили высокую концентрацию ртути

28 января 2025, 04:14
Фото: Изображение Midjourney. Концентрация опасного химического вещества в реке Омь превысила безопасные нормы
Загрязнение зафиксировали в Калачинске.

20 января в Омской области специалисты Обь-Иртышского УГМС провели анализ воды в реке Омь. Результаты показали превышение допустимых норм содержания ртути, что вызывает серьезные экологические опасения.

Исследование выявило, что в 300 метрах выше города Калачинска концентрация ртути составила 0,042 мкг/дм3. Это превышает допустимые нормы, установленные для воды, и указывает на наличие в реке опасного химического элемента.

Ртуть — это токсичное вещество, которое может накапливаться в организме, вызывая серьезные заболевания. Ее попадание в водоемы представляет угрозу для экосистемы и здоровья людей, использующих эту воду для питья или бытовых нужд.

Напомним, это не первый случай выявления ртути в водоемах региона. Ранее в реке Иртыш также фиксировались превышения допустимых концентраций ртути. Кроме того, на прошлых выходных в Омске обнаружили превышение ПДК других вредных веществ в воздухе.

Ядовитый воздух: жители Омска дышали опасными веществами на выходных
Узнать подробнее
#Риана Дязанцева#Здоровье#Экология#Омск#Омская область#Иртыш#Загрязнение#Вода#Калачинск#Вредные вещества#Ртуть#Река Омь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика