В Омской области в реке Омь обнаружили высокую концентрацию ртути

Напомним, это не первый случай выявления ртути в водоемах региона. Ранее в реке Иртыш также фиксировались превышения допустимых концентраций ртути. Кроме того, на прошлых выходных в Омске обнаружили превышение ПДК других вредных веществ в воздухе.