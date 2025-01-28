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Posted 28 января, 11:22

Published 28 января, 11:22

Modified 28 января, 11:24

Updated 28 января, 11:24

В Омске на охрану 10-летнего долгостроя выделили больше 2 млн рублей

В Омске на охрану 10-летнего долгостроя выделили больше 2 млн рублей

28 января 2025, 11:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Госзакупки
Фонд защиты прав дольщиков ищет подрядчика, который до конца нынешнего года будет охранять долгострой в Нефтяниках.

В Омске ищут подрядчика, который будет охранять недостроенный дом на пересечении улиц Химиков и Лаптева и проспекта Королева. Заявка появилась на сайте госзакупок. Предложения от подрядчиков принимают до 30 января. На охрану готовы выделить до 2,2 млн рублей. Заказчиком выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области.

Согласно проекту контракта, охранять объект нужно будет с 10 февраля по 31 декабря. На площадке круглосуточно должен находиться один человек. Охраннику необходимо иметь при себе мобильный телефон или рацию, а также электрический фонарь. Оружие не предусмотрено.

У подрядчика должна быть собственная мобильная группа, которая в случае необходимости сможет в течение 10 минут приехать на объект.

Отметим, что дом начали строить 10 лет назад. Его должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году. В 2022 году на завершение стройки выделили 300 млн рублей.

Ранее Город55 рассказывал, что Бастрыкин взял под контроль расследование дела омского долгостроя на Перелета. Дом начали возводить еще в 2014 году, но сроки сдачи постоянно переносились.

Теперь под контролем: долгострой на Перелета в Омске привлек внимание Бастрыкина
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#Евгений Игишев#Омск#Долгострой#Госзакупки#Охрана#Долевое строительство
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