В Омске на охрану 10-летнего долгостроя выделили больше 2 млн рублей

Согласно проекту контракта, охранять объект нужно будет с 10 февраля по 31 декабря. На площадке круглосуточно должен находиться один человек. Охраннику необходимо иметь при себе мобильный телефон или рацию, а также электрический фонарь. Оружие не предусмотрено.