В Омске на охрану 10-летнего долгостроя выделили больше 2 млн рублей

Posted 28 января, 11:22
Published 28 января, 11:22
Modified 28 января, 11:24
Updated 28 января, 11:24
В Омске ищут подрядчика, который будет охранять недостроенный дом на пересечении улиц Химиков и Лаптева и проспекта Королева. Заявка появилась на сайте госзакупок. Предложения от подрядчиков принимают до 30 января. На охрану готовы выделить до 2,2 млн рублей. Заказчиком выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области.
Согласно проекту контракта, охранять объект нужно будет с 10 февраля по 31 декабря. На площадке круглосуточно должен находиться один человек. Охраннику необходимо иметь при себе мобильный телефон или рацию, а также электрический фонарь. Оружие не предусмотрено.
У подрядчика должна быть собственная мобильная группа, которая в случае необходимости сможет в течение 10 минут приехать на объект.
Отметим, что дом начали строить 10 лет назад. Его должны были ввести в эксплуатацию в 2017 году. В 2022 году на завершение стройки выделили 300 млн рублей.
Ранее Город55 рассказывал, что Бастрыкин взял под контроль расследование дела омского долгостроя на Перелета. Дом начали возводить еще в 2014 году, но сроки сдачи постоянно переносились.