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Posted 28 января, 03:49

Published 28 января, 03:49

Modified 28 января, 03:51

Updated 28 января, 03:51

В Омске для 100 студентов вузов запустят двухмесячную ИТ- программу

В Омске для 100 студентов вузов запустят двухмесячную ИТ- программу

28 января 2025, 03:49
Фото: Никита Кудрявцев. Министерство цифрового развития и связи Омской области.
После обучения участники получат документы о повышении квалификации и сертификаты.

Омский государственный университет, проект Сбера «Школа 21» и Группа компаний «Трамплин» объединились, чтобы создать программу обучения для студентов, которые хотят научиться управлять цифровыми проектами.

Это двухмесячный курс для студентов ОмГУ, других вузов региона и выпускников акселерационных программ «Трамплина». Программа рассчитана на 100 участников, которые узнают:

  • Основы проектного менеджмента;
  • Современные методологии разработки;
  • Управление бюджетом, ресурсами и командой;
  • Эффективное общение внутри команды.
Фото: Никита Кудрявцев. Министерство цифрового развития и связи Омской области

Учиться будут не по стандартным лекциям, а через обмен опытом и решение реальных задач вместе с другими участниками.

Программа создается при поддержке правительства Омской области. Власти считают, что развитие образовательных проектов с участием бизнеса помогает готовить востребованных специалистов для региона.

Ректор ОмГУ Сергей Замятин отметил, что участники программы получат уникальные навыки, которые повысят их востребованность на рынке труда. А заместитель руководителя ГК «Трамплин» Сергей Маркер выразил уверенность, что новая программа поможет создать в регионе благоприятные условия для развития IT-проектов.

«Наша программа станет важным шагом для развития талантов в сфере цифровых технологий. Предоставляя студентам не только теоретические знания, но и практические навыки работы с реальными проектами, мы поможем специалистам получить опыт, необходимый для успешного старта в карьере», — добавил заместитель директора по развитию бизнеса «Школы 21» Роланд Рассоха.

Конкурсный отбор начнется 15 февраля 2025 года. Курс стартует 15 марта. После обучения все участники получат сертификаты и документ о повышении квалификации.

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#Риана Дязанцева#Омск#Кадры#Правительство Омской области#Цифровые технологии#Студенты#Обучение#Повышение квалификации#ИТ-программа
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