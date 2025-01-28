В Омске для 100 студентов вузов запустят двухмесячную ИТ- программу

Ректор ОмГУ Сергей Замятин отметил, что участники программы получат уникальные навыки, которые повысят их востребованность на рынке труда. А заместитель руководителя ГК «Трамплин» Сергей Маркер выразил уверенность, что новая программа поможет создать в регионе благоприятные условия для развития IT-проектов.