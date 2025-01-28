В Омске для 100 студентов вузов запустят двухмесячную ИТ- программу

Posted 28 января, 03:49
Published 28 января, 03:49
Modified 28 января, 03:51
Updated 28 января, 03:51
Омский государственный университет, проект Сбера «Школа 21» и Группа компаний «Трамплин» объединились, чтобы создать программу обучения для студентов, которые хотят научиться управлять цифровыми проектами.
Это двухмесячный курс для студентов ОмГУ, других вузов региона и выпускников акселерационных программ «Трамплина». Программа рассчитана на 100 участников, которые узнают:
Учиться будут не по стандартным лекциям, а через обмен опытом и решение реальных задач вместе с другими участниками.
Программа создается при поддержке правительства Омской области. Власти считают, что развитие образовательных проектов с участием бизнеса помогает готовить востребованных специалистов для региона.
Ректор ОмГУ Сергей Замятин отметил, что участники программы получат уникальные навыки, которые повысят их востребованность на рынке труда. А заместитель руководителя ГК «Трамплин» Сергей Маркер выразил уверенность, что новая программа поможет создать в регионе благоприятные условия для развития IT-проектов.
«Наша программа станет важным шагом для развития талантов в сфере цифровых технологий. Предоставляя студентам не только теоретические знания, но и практические навыки работы с реальными проектами, мы поможем специалистам получить опыт, необходимый для успешного старта в карьере», — добавил заместитель директора по развитию бизнеса «Школы 21» Роланд Рассоха.
Конкурсный отбор начнется 15 февраля 2025 года. Курс стартует 15 марта. После обучения все участники получат сертификаты и документ о повышении квалификации.